Asoban y ASFI aseguran crédito barato para compra de vivienda







11/01/2019 - 07:04:16

El Deber.- Ante los rumores de que el crédito para la compra de la primera vivienda con una tasa de interés social (entre el 5,5% y el 6,5%) ya no se iba a dar, debido a que solo estaría vigente hasta diciembre de 2018, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), descartaron esa versión e indicaron que el producto va a continuar durante este año.



Desde la ASFI precisaron que de acuerdo con el DS 1842 las entidades de intermediación financiera deben dar continuidad en la oferta de los créditos a los consumidores financieros, a objeto de cumplir con los niveles mínimos de cartera alcanzados, manteniendo además las tasas de interés determinadas y contempladas en la reglamentación emitida por la ASFI, misma que no establece ninguna disposición para la suspensión.



Según la ASFI, hasta al 30 de noviembre de 2018, accedieron a los créditos de vivienda de interés social 66.877 familias, cifra que considera créditos nuevos y renegociados.



Sector financiero



A su vez, el secretario ejecutivo de Asoban, Nelson Villalobos, remarcó que el crédito de vivienda de interés social continúa y no ha sido interrumpido en ningún momento. Es más, subrayaron que se está procediendo a la ampliación del Fondo de Garantías, que permitirá el acceso al 100% del financiamiento de los créditos, con el 3% de las utilidades generadas por los bancos múltiples al 31 de diciembre de 2018.



“Las entidades financieras, continúan y continuarán otorgando créditos para vivienda; en particular para aquella vivienda de interés social, coadyuvando siempre a la reducción del déficit habitacional en el país”, puntualizó Villalobos.