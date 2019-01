Sector forestal estima crecer hasta un 15%







11/01/2019 - 06:59:43

El Día.- En el 2018 el sector forestal registró una leve recuperación después de seis años de estar sumido en una crisis, es por ello que hay muchas expectativas de seguir creciendo gracias a los mercados de exportación que se han logrado abrir lo que les generaría un crecimiento hasta de un 15%. Se prevé que el del superávit estará en torno a los $us 2 millones.



Balance positivo en el sector. El presidente de la Cámara Forestal de Bolivia (CFB), Diego Justiniano, manifestó que después de seis años de profunda crisis, por primera vez se reporta un balance positivo, ya que las exportaciones se estiman que crecerán entre un 12 a 15 por ciento con datos reales.



" Tendemos una balanza positiva por primera vez a comparación de los últimos cuatro años, por cuanto las exportaciones serán superiores a las importaciones, las cuales ha sido un problema tremendo para el sector forestal ya que con una economía devaluada como Brasil sea inundado de productos por la vía legal e ilegal y eso ha afectado bastante al sector, pero bueno estamos contentos porque luego de bastante trabajo y misiones comerciales a muchos lugares del mundo hemos logrado apertura de mercados como es el caso de Vietnam, un mercado que prácticamente era inexistente y este año estimamos que en cuatro meses cerraremos con $us 1 millón", explicó Justiniano, a tiempo de agregar que se prevé que el superávit estará en torno a los $us 2 millones.



Mercados consolidados. Por otro lado el titular del CFB, dijo que en Vietnam se ha logrado consolidar especies que tradicionalmente no tiene mercado en el país y los mercados tradicionales de exportación. "Estamos hablando de especies comerciales de maderas duras como el Curupaú, Cuchi, Sirari, Soto, entre otras.



El mayor volumen de exportación es madera aserrada y láminas, este último es un producto con valor agregado", apuntó.



Por otro lado, dijo que Cuba también será un mercado que absorba especies comerciales de maderas duras con la diferencia que serán productos terminados los que se comercialice, las primeras exportaciones que se están haciendo a Cuba son cruces de vías de ferrocarriles. "El primer contrato firmado con Cuba el 2 de noviembre de la pasada gestión fue por un valor de $us 1.8 millones por un volumen aproximado de 1.800 metros cúbicos de madera, el cual se estima que entre marzo y abril se terminará de entregar. Esperamos que el 2019 Cuba sea un mercado que represente aproximadamente $us 5 millones o tal vez un poco más", explicó.