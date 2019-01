Comunidad internacional condena toma de posesión de Maduro







10/01/2019 - 22:20:52

VOA.- Los ojos de la comunidad internacional estuvieron puestos desde temprano este jueves en Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro se juramentó para un nuevo periodo presidencial ante el Poder Judicial, y las reacciones no se hicieron esperar.



Uno de los primeros países en tomar cartas en el asunto fue Paraguay. El presidente Mario Abdo Benítez anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Venezuela y el cierre de su embajada en Paraguay.



"El Gobierno de la República de Paraguay adopta hoy la decisión de romper las relaciones diplomáticas con la República Bolivariana de Venezuela", afirmó Abdo, quien también pidió a otros países que "se expresen con hechos concretos en favor del pueblo venezolano”.



“No hay consecuencias malas cuando se defienden causas justas, la causa de la libertad, de la democracia”, afirmó el mandatario paraguayo.



​Otro país en responder contundentemente fue Estados Unidos, que condenó la "ilegítima usurpación del poder" llevada a cabo por el presidente de Venezuela.



En un comunicado, el secretario de Estado, Mike Pompeo, aseguró su país "se mantiene firme en su apoyo al pueblo venezolano y continuará usando todo el peso del poder económico y diplomático de Estados Unidos para presionar por la restauración de la democracia venezolana".



Reiteró su apoyo a Asamblea Nacional es la “única legítima rama de gobierno debidamente elegida por el pueblo venezolano”.



“Es tiempo de que los líderes venezolanos tomen una decisión”, se lee en el comunicado, e insta “a los que apoyan este régimen, desde los empleados que se las arreglan con los subsidios de alimentos hasta las fuerzas de seguridad venezolanas que juraron apoyar la constitución, dejar de permitir la represión y la corrupción y trabajar con la Asamblea Nacional”.



Esta no es la única reacción por parte de la administración del presidente Donald Trump. John Bolton, asesor de seguridad de la Casa Blanca, utilizó su cuenta de Twitter para asegurar que continuarán las presiones.



“EE.UU. no reconocerá la ilegítima inauguración de la dictadura de Maduro. Continuaremos incrementando la presión al régimen corrupto, apoyando a la democrática Asamblea Nacional, y llamando por democracia y libertad en Venezuela”, escribió el asesor.



Desde el Congreso estadounidense, el senador republicano por el estado de Florida Marco Rubio también se pronunció sobre la toma de posesión de Maduro. Recordó que en diciembre del año pasado, instó al presidente Trump a que reconociera al Parlamento venezolano como la única institución democrática y aplaudió los comentarios de la Organización de los Estados Americanos y del Grupo de Lima.



Maduro y sus secuaces siguen reprimiendo a los venezolanos y son responsables de una grave crisis migratoria en LATAM. La comunidad internacional debe tener claro que brindarle cualquier tipo de legitimidad al régimen o quedarse callados es ser cómplice de sus barbaries.3/4

— Marco Rubio (@marcorubio) 10 de enero de 2019



La comunidad internacional debe tener claro que el brindar cualquier tipo de legitimidad a Maduro o el estar callado sobre la grave crisis que afronta #Venezuela es tildarse como cómplice de las barbaries que comete el régimen contra los venezolanos.4/4

— Marco Rubio (@marcorubio) 10 de enero de 2019



Otro país en responder rápidamente fue Perú. A través de un comunicado, la nación informó que el gobierno llamó a consulta a su encargada de negocios en Venezuela, Rosa Alvarez, la más reciente diplomática peruana de alto rango en funciones en el país.



Además, explican que le impiden la entrada a Perú a Maduro y a 100 miembros de su "régimen" y personas relacionadas a éste.



Esta decisión generó una situación en la embajada venezolana en Perú. Según el canciller venezolano Jorge Arreaza, la embajada fue objeto de ataques e incluso un grupo de personas ingresó a la sede diplomática.



Benjamín Mercado, del área de prensa de la embajada de Venezuela en Lima, relató a la agencia AP que el incidente ocurrió después del mediodía y fue realizado por un grupo de manifestantes. La situación fue controlada, se informó.



Chile se unió a los países que cuestionaron la toma de posesión. Su ministro de Relaciones de Exteriores, Roberto Ampuero, aseguró que "hoy es un día negro para la democracia en Venezuela. Hoy es un día en el cual Nicolás Maduro va a colocar una lápida sobre la democracia venezolana”.



En el caso de Argentina, el presidente Mauricio Macri expresó a través de un mensaje en sus redes sociales su rechazo a la toma de posesión de Maduro para un nuevo mandato presidencial.



“Nicolás Maduro hoy intenta burlarse de la democracia. Los venezolanos lo saben, el mundo lo sabe. Venezuela vive bajo una dictadura”, indicó el mandatario argentino.



Macri aseguró que Maduro “ahora carece de la autoridad de las urnas y también de credibilidad internacional".



Su poder no es auténtico, aunque trata de escabullirse en la victimización. Maduro se presenta como el presidente perseguido. Pero él no es la víctima, Maduro es el victimario. #NoTeReconocemos

— Mauricio Macri (@mauriciomacri) 10 de enero de 2019



El Ministro de Relaciones Exteriores y Culto argentino emitió un comunicado en el que, además de reafirmar lo mismo por Macri, informan la "suspensión del Acuerdo de Exención de Visas en Pasaportes Diplomáticos y Oficiales con dicho país, prohibiendo el ingreso a la República de integrantes de alto nivel del régimen venezolano".



Además, explican que emitirán una alerta al sector financiero y bancario sobre los riesgos de realizar operaciones con empresas públicas venezolanas o controladas por el Estado venezolano.



Sin embargo, indican que la embajada argentina en Venezuela continuará trabajando para brindar asistencia a los connacionales residentes en ese país.



Panamá tampoco quiso quedarse callada y su presidente, Juan Carlos Varela, utilizó su cuenta de Twitter para afirmar que "el régimen de Nicolás Maduro aleja a Venezuela de la democracia y empaña la visión del libertador Simón Bolívar".



Lamentó que a pesar de sus esfuerzos diplomáticos para promover el diálogo, "Maduro ignora" la voluntad del pueblo venezolano.



El régimen de Nicolás Maduro aleja a Venezuela de la democracia y empaña la visión del libertador Simón Bolívar. A pesar de todos nuestros esfuerzos diplomáticos para promover el diálogo y asegurar la libertad, democracia y la paz del Pueblo venezolano, Maduro ignora su voluntad. pic.twitter.com/9qHpqrkR5K

— Juan Carlos Varela (@JC_Varela) 10 de enero de 2019



​ “Nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo en un mismo ciudadano el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él se acostumbra a mandarlo; de donde se origina la usurpación y la tiranía.” Simón Bolívar, en su discurso en Angostura, 1819. pic.twitter.com/T0XEPpRHSl

— Juan Carlos Varela (@JC_Varela) 10 de enero de 2019



Desde Canadá, la canciller Chrystia Freeland, afirmó que su país seguirá tomando acciones fuertes contra los miembros del gobierno venezolano.



"Hoy, el régimen de Nicolás Maduro pierde cualquier apariencia de legitimidad que le quedaba. Habiéndose hecho del poder a través de elecciones fraudulentas y antidemocráticas celebradas el 20 de mayo, 2018, el régimen de Maduro está ahora completamente afianzado como una dictadura", sostuvo Freeland en un comunicado.



“El sufrimiento de los venezolanos solo empeorará si continúa aferrándose ilegítimamente al poder”, agregó. Insistió en el llamado del Grupo de Lima de ceder el poder a la Asamblea Nacional.



En el marco de la toma de posesión de Maduro, la Organización de los Estados Americanos (OEA) tuvo este jueves una sesión extraordinaria para discutir la "situación en la República Bolivariana de Venezuela" en la que 19 de sus miembros votaron por una resolución en la que condenan la situación que atraviesa Venezuela, y que desconoce y cataloga de ilegítimo el segundo mandato que asume el mandatario Nicolás Maduro pese al rechazo internacional.