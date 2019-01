El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela llamó al Ejército a desconocer el mandato de Nicolás Maduro







10/01/2019 - 22:16:27

Infobae.- La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela se pronunció este jueves luego de la juramentación de Nicolás Maduro para un nuevo período presidencial ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).



Juan Guaidó, presidente del Parlamento, llamó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a desconocer la investidura del mandatario chavista. "Hagan valer la Constitución y desconozcan lo que no fue electo con el voto popular. Tiendo una mano a todos los oficiales de la FAN, tengo confianza que tendrán nuestro respaldo", señaló.



Asimismo, el parlamentario calificó de "usurpador" a Maduro y adelantó las medidas que tomará la Asamblea tras la juramentación del presidente venezolano, que es desconocida por gran parte de la comunidad internacional.



"Hoy vimos cómo el usurpador de Miraflores pretendía exhibir los símbolos del poder, una banda, como si eso le diera legitimidad. Lo que da legitimidad es el voto popular", manifestó en rueda de prensa. "Una elección se gana con votos, no se roba".



Y agregó: "Declararemos en plenaria la usurpación del cargo de presidente de la República. Asumiremos la representación del pueblo venezolano como único poder legítimo. Autorizaremos el ingreso inmediato de ayuda humanitaria".



Sin embargo, las decisiones del Legislativo son consideradas nulas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ, de línea oficialista), que lo declaró en desacato en 2016 y ante el que Maduro se juramentó este jueves, no ante el Congreso como establece la Constitución.



Antes de ofrecer la conferencia de prensa, Guaidó agradeció a través de Twitter a la OEA por haber declarado "ilegítimo" el nuevo gobierno de Maduro, en una sesión extraordinaria del organismo.



"Agradecemos el respaldo de la OEA y todos los países aliados, en especial a los gobiernos de Haití y República Dominicana que se suman a nuestra lucha", indicó.



Como muestra de rechazo a la jura de Maduro, el bloque opositor Frente Amplio Venezuela Libre (FAVL) llamó este jueves a la población a manifestarse contra el mandatario chavista.



Varias protestas se desarrollaron en diferentes puntos del país, como Nueva Esparta, Mérida y Cojedes, entre otros. Los venezolanos también se movilizaron en el exterior para repudiar la asunción de Maduro.



"Lealta absoluta"



Pese a los llamados de la oposición y la comunidad internacional, La Fuerza Armada de Venezuela juró este jueves "lealtad y subordinación absoluta" aNicolás Maduro, al reconocer su segundo periodo de gobierno en una parada militar en Caracas.



"¿Juran ustedes reafirmar la lealtad y subordinación absoluta?", preguntó el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino, a 4.900 oficiales, soldados y cadetes que acudieron al acto en la Academia Militar, donde rindieron honores a Maduro tras su juramentación. "Juramos", respondieron con sus armas en la mano.