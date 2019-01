Transportistas de Oruro anuncian paro movilizado de 24 horas para la siguiente semana







10/01/2019 - 20:01:13

Oruro, (ABI).- El secretario ejecutivo de la Federación de Chóferes San Cristóbal, Remigio Herrera, informó el jueves que ese sector determinó que los transportistas de Oruro realicen el 14 de enero un paro movilizado, con bloqueo de carreteras, en protesta por la falta de atención de la Alcaldía a sus demandas.



"La resolución del ampliado departamental, de anoche, ha determinado un paro de 24 horas con bloqueo de carreteras y calles, en protesta contra la alcaldía que no nos atiende", dijo a los periodistas.



Explicó que ese sector envió dos notas al alcalde, Saúl Aguilar, primero pidiendo una audiencia y la segunda en demanda de la continuidad del responsable de la unidad de Tráfico y Vialidad, con el objetivo de dar seguimiento a temas que conciernen al transporte, pero no recibieron ninguna respuesta.



Agregó que entre las demandas de ese sector, también, está la concreción de la terminal de carga en predios municipales, el pago de impuestos con la rebaja del 50%, para el trasporte sindicalizado, y consensuar el proyecto de la Ley del Transporte.



El dirigente calificó de "soberbia" la actitud del Alcalde.



Por su parte, el Alcalde de Oruro dijo que tiene la potestad de designar al personal del municipio y garantizó la continuidad del trabajo que se estaba realizando en aquella dependencia en favor del transporte.



Pidió a los transportistas "tomar conciencia y no perjudicar a la población" y consensuar las demandas del sector.