Gringo Gonzales en la OEA rechazó resolución contra Nicolás Maduro







10/01/2019 - 19:00:33

El País.- El embajador de Bolivia ante la OEA, José Alberto “Gringo” Gonzales, tomó la palabra en el Consejo Permanente, realizado este jueves, para rechazar la resolución del organismo internacional que declara ilegítimo el nuevo mandato de Nicolás Maduro en Venezuela.



Con 19 votos a favor, el Consejo Permanente de la OEA decidió no reconocer la legitimidad del nuevo mandato de Maduro y pedir nuevas elecciones. Seis países votaron en contra de la resolución, incluyendo Bolivia.



En una primera intervención, Gonzales afirmó que Bolivia no está de acuerdo con la resolución, y que por lo tanto pedía que su disenso conste en actas. Luego, en la votación nominal, se expresó en contra de la decisión de la mayoría de los países miembros de la OEA.



En la discusión plenaria, el Embajador lamentó que la OEA haya convocado a una sesión “sin la anuencia del Estado concernido” y se haya aprobado una resolución “negociada por un grupo cerrado de países que no estuvo dispuesto a dialogar”.



“Bolivia no puede acompañar una resolución que crea un peligroso precedente para esta organización, y que viola los principios fundamentales de la Carta y del derecho internacional referidos al respeto a la soberanía de los estados y a la no intervención en sus asuntos internos”, afirmó Gonzales.



Agregó que “Bolivia está convencida de que el diálogo es el único camino y cree firmemente en el derecho internacional, en la buena fe de los estados y en los instrumentos que fomentan las relaciones del mutuo respeto y garantizan la soberanía de los estados”.