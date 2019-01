Rada: Críticas de la oposición muestran intención de revertir políticas sociales y de redistribución







10/01/2019 - 18:52:55

La Paz, (ABI).- El ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, dijo el jueves que las críticas expresadas por líderes de la oposición a la visita del presidente Evo Morales a Venezuela y el apoyo al presidente Nicolás Maduro, muestran la clara intención, si llegan al gobierno, de revertir todas las políticas sociales y de redistribución de la riqueza logradas por Morales, para someterlas otra vez al neoliberalismo.



En una conferencia de prensa dictada en la Casa Grande del Pueblo, Rada se refirió a los tuits que difundieron el senador y candidato presidencial de la alianza "Bolivia dijo No", Oscar Ortiz; el expresidente y candidato por el Frente Revolucionario (FRI), Carlos Mesa; el expresidente Jorge Tuto Quiroga y el empresario y líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina.



"Qué nos está diciendo el señor (Oscar) Ortiz? que bajo su eventual gobierno todas las políticas de integración, todas las políticas de economía, las políticas de redistribución y las políticas sociales serían revertidas en favor de una orientación que es la que favorece al Grupo de Lima", afirmó Rada al citar el mensaje difundido en la cuenta Twitter de Ortiz.



El senador Ortiz dijo en esa red social que "El apoyo del presidente Evo Morales a la posesión de Maduro implica la complicidad con una dictadura y mancha el nombre de Bolivia. Durante nuestro gobierno nos retiraremos de la ALBA y de UNASUR y nos uniremos al Grupo de Lima para defender la democracia".



Para el ministro de la Presidencia, ese mensaje refleja también el rechazo de Ortiz a los importantes programas de salud y educación que promovió el ALBA (Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América) en la región y la política de integración que impulsa ese organismo multilateral.



"Rechazamos este tipo de planteamiento hecho por un representante nato de la derecha boliviana, el señor Óscar Ortiz. (porque) serán políticas de privatización, tal como estamos viendo en países vecinos, serán políticas precisamente neoliberales", remarcó al recordar la línea política de Ortiz.



El Ministro de la Presidencia recordó también que el denominado Grupo de Lima, está conformado por "gobiernos de orientación conservadora, neoliberal, que promueven la apertura comercial bajo la forma de tratados de libre comercio, vale decir, el programa norteamericano en tierras latinoamericanas".



Asimismo, Rada rechazó las críticas de los expresidentes Mesa, Quiroga y del empresario Doria Medina sobre el viaje de Morales y cuestionó que se refieran a autoritarismo y dictadura cuando pertenecieron a gobiernos "genocidas" y dictatoriales.



Rada aseguró Morales viajó a Venezuela "no sólo por su compromiso ideológico", sino en apegó a lo que establece el artículo 10 de la Constitución Política del Estado que remarca que: "Bolivia es un estado pacifista, que promueve la cultura de la paz y el derecho a la paz, así como la cooperación entre los pueblos de la región y del mundo a fin de contribuir al conocimiento mutuo, al desarrollo equitativo y la promoción de la interculturalidad con pleno respeto a la soberanía de los Estados".



"Eso dice la Constitución Política del Estado, que el señor Carlos Mesa, el señor Óscar Ortiz, el señor Tuto Quiroga y el señor Samuel Doria Medina deberían volver a leer, el artículo 10 de la Constitución dice eso y ustedes (ellos), por muy candidatos y líderes que son, no pueden desconocer lo que dice la Constitución", puntualizó al calificar a esos políticos como "comparsa de la derecha".