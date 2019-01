Presidentes de Senadores y Diputados: Vamos a tener unas elecciones limpias







10/01/2019 - 18:50:32

La Paz, (ABI).- Los presidentes de la Cámara de Senadores y de Diputados, Milton Barón y Gabriela Montaño, respectivamente, afirmaron el miércoles que las aseveraciones de la oposición sobre que las elecciones primarias serán un fraude y no transparentes, son "absurdas" y "fallidas".



"Sobre aseveraciones falsas de la oposición al decir que va haber fraude en el país, es un absurdo, porque actualmente en el sistema electoral boliviano rige el principio de preclusión, que garantiza la absoluta transparencia de los diferentes procesos electorales que tenemos en el país", afirmó Barón en conferencia de prensa.



Explicó que el principio de preclusión significa que los resultados electorales se determinan y consolidan en las mesas de sufragio, a partir del escrutinio público de los votos, en presencia de los delegados de mesa de los partidos políticos que participan en el proceso electoral.



"Por lo tanto, aquellos que hablan de fraude caen en el absurdo y le mienten a la ciudadanía boliviana, pero el pueblo debe estar absolutamente tranquilo y convencido de que vamos a tener elecciones limpias", remarcó Barón.



Por su parte, la titular de la Cámara de Diputados dijo que el intento de la oposición de hacer creer que algunos cambios de funcionarios en el Órgano Electoral podrían "afectar" las elecciones generales y generar una falta de transparencia, son acciones "fallidas".



"Es normal que en cualquier cambio de directiva a la cabeza de cualquier institución haya cambios de personal (...) se trata de funcionarios de segundo y tercer nivel, los que fueron cambiados, no son de niveles jerárquicos y eso me parece jalado de los pelos, que se quiera decir no va haber transparencia en el Órgano", argumentó.