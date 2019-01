García Linera: Sin organización social en Bolivia no habría democracia, progreso ni libertad





10/01/2019 - 18:45:21

La Paz, (ABI).- El presidente en ejercicio Álvaro García Linera destacó el jueves el papel de las organizaciones sociales en Bolivia y dijo que sin el compromiso de ese sector no habría democracia, progreso ni libertad en el país.



El mandatario realizó esa afirmación en un discurso conmemorativo por el 39 aniversario de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas, Indígenas y Originarias de Bolivia "Bartolina Sisa", que se realizó en instalaciones de la Central Obrera Boliviana (COB) en La Paz.



"Hoy vivimos un momento en el que estamos comenzando a industrializar nuestros recursos naturales. ¿Quién lo ha hecho? Las organizaciones sociales (...), todo lo bueno en Bolivia se debe a la organización social. Sin organización social no habría alimentos, democracia, progreso ni libertad", destacó.



A su juicio, la "musculatura boliviana" se debe y se sustenta en las organizaciones sociales, en su lucha, unidad y sacrificio.



García Linera advirtió que existen grupos de la oposición que buscan eliminar la fuerza de la organización social, el sindicalismo y los ayllus para no responder a las necesidades de los sectores más vulnerables de la sociedad.



"Bolivia es sindicato, es comunidad y a esos que odian al sindicato, a la comunidad y a la junta de vecinos, decirles que este es un país de campesinos, de obreros y de indigenistas", manifestó.



García Linera recordó, además, el legado de los líderes indígenas Bartolina Sisa y Tupac Katari, quienes lucharon en contra del exterminio de los indígenas y su discriminación, y lamentó que aún estos sufran el rechazo de la sociedad por su vestimenta y por ser mujeres.