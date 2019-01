Proceso de trasparencia en Dircabi permitió monetizar $us 10 millones en dos años





10/01/2019 - 18:41:33

Santa Cruz, (ABI).- El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó el jueves que el proceso de transparentar que se implementó en la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) permitió en los dos últimos dos años monetizar más de 10 millones de dólares, que quintuplica la cifra que se registraba en el resto de sus 40 años de existencia.



"Hemos avanzado en un porcentaje significativo en la inventariación (sic) de los bienes incautados, pero además ha desarrollado procesos de monetización muy importantes, toda la monetización desde el año 1977 no llegaba a 1 millón de dólares, en los últimos dos años hemos tenido monetizaciones que superan los 10 millones de dólares", destacó.



Romero resaltó los avances de Dircabi en la presentación de su rendición pública de cuentas de la gestión 2018, que se realizó en Santa Cruz.



La autoridad recordó que antes esa entidad estatal se caracterizaba por los altos niveles de corrupción, porque no tenía auditoria, "porque nunca se ha procesado a personas que habrían incurrido en la mala administración de bienes incautados", por eso no existían registros, ni inventarios.