López: Publicación de encuestas no vulnera ninguna norma, oposición busca justificar inasistencia a primarias





10/01/2019 - 18:35:34

La Paz, (ABI). - La ministra de Comunicación, Gisela López, afirmó el jueves que la publicación de encuestas no viola ninguna norma electoral y aseguró que los partidos de la oposición buscan protagonismo para justificar su inasistencia a las primarias del próximo 27 de enero y, de esa forma, evitar que se evidencie que no tienen militancia.



"Quienes afirman lo contrario no están bien informados. Buscan únicamente protagonismo para justificar su inasistencia a las primarias donde quedará demostrado que no tienen militancia", escribió López en su cuenta en Twitter.



Según el artículo 130 de la Ley Electoral vigente, la difusión o publicación de estudios de opinión, por cualquier medio de comunicación, masivo o interactivo, durante un proceso electoral, referendo o revocatoria de mandato, esta permitida en los siguientes plazos:



"a) Encuestas preelectorales y otros estudios de opinión en materia electoral, a partir del día del vencimiento del plazo de inscripción de candidaturas en procesos electorales; y a partir del día siguiente a la publicación del calendario electoral en referendos o revocatorias de mandato. En ambos casos, se podrían difundir hasta el domingo anterior al día de la votación"



"b) Datos de boca de urna o de conteos rápidos, a partir de las (20) horas del día de la votación".