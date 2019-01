Paraguay rompe relaciones con Venezuela tras asunción de Maduro







10/01/2019 - 18:31:51

ABC.com. py.- El presidente Abdo Benítez dio este jueves una sorpresiva conferencia en donde anunció que Paraguay desconoce el segundo mandato de Nicolás Maduro como presidente de la República en un periodo que para el dictador venezolano comienza hoy, 10 de enero, y se extiende hasta 2025.



El mensaje de Abdo fue transmitido a través de su página oficial de Facebook este jueves cerca de las 13:00. La decisión del Gobierno de Paraguay tiene, como consecuencia, el retiro de todo el cuerpo diplomático paraguayo de Venezuela y la expulsión del cuerpo diplomático venezolano de nuestro país.



Esta es la consecuencia de años de vínculos inestables con el país caribeño, que vive una dictadura desde la época de Hugo Chávez, quien falleció en 2013. El peor momento había sido cuando nuestro país fue expulsado del Mercosur tras el juicio político a Fernando Lugo en 2012. En ese entonces, los presidentes de Argentina, Brasil y Uruguay sacaron a Paraguay metieron por la ventana al grupo a Venezuela, liderada aún entonces por Chávez.



Abdo informó que Paraguay firmó y adoptó la Declaración Ministerial del Grupo de Lima en la cual se determinó “el no reconocimiento del nuevo mandato presidencial del señor Nicolás Maduro, por ser el resultado de un proceso electoral ilegítimo, que no contó con la participación de todos los actores políticos venezolanos, ni con la presencia de observadores internacionales independientes, y careció de las garantías y los estándares internacionales de un proceso democrático, libre, justo y transparente”.



Los países que forman parte del Grupo de Lima, según un declaración del año pasado, son Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía.



El canciller en ejercicio, Hugo Saguier Caballero, manifestó esta mañana en conversación con ABC Cardinal que Paraguay no tiene ningún tipo de relación comercial con Venezuela. Por ende, no hay forma de que ese aspecto esté afectado.



El presidente Abdo se refirió también a la deuda que Paraguay sostiene con PDVSA, la petrolera venezolana, y aseguró que el Estado honrará sus deudas pero bajo las condiciones del Acuerdo de Caracas, que pone un plazo de pago hasta 2026. Venezuela, a modo de intimidar, ordena que la cuenta se pague ya ahora. El monto, según Paraguay, asciende a US$ 280 millones y, según Venezuela, a US$ 315 millones.



Saguier dijo esta mañana que aquel negocio de compra de petróleo de Venezuela, que se hizo entre 2007 y 2008, en las presidencias de Nicanor Duarte y Fernando Lugo fue “un negocio espantoso”.



Paraguay tampoco permitirá el ingreso a nuestro país de funcionarios del gobierno impuesto por Maduro. “Asimismo, el Gobierno paraguayo resolvió suspender, a partir de la fecha, la aplicación del Acuerdo para Supresión de Visas de Pasaportes Diplomáticos, Oficiales y de Servicio, suscrito el 8 de junio de 1990. Al respecto, cabe aclarar que esta decisión no afecta al pueblo venezolano, sino única y exclusivamente a los funcionarios de un gobierno cuya legitimidad de origen la República del Paraguay no reconoce”, dice parte del comunicado dado a conocer sobre el tema.



“Finalmente, el Gobierno de la República del Paraguay expresa su solidaridad con el pueblo venezolano y reitera su mejor predisposición para continuar apoyando todas las iniciativas políticas y diplomáticas que promuevan el restablecimiento del Estado de Derecho, del orden democrático y del respeto de los derechos humanos en la hermana República Bolivariana de Venezuela”, concluye la nota.