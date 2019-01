Morales: OEA atenta contra pueblo de Venezuela al declarar ilegítimo el segundo mandato de Maduro







10/01/2019 - 18:22:46

La Paz, (ABI).- El presidente de Bolivia, Evo Morales, denunció el jueves que la Organización de Estados Americanos (OEA) atenta contra la soberanía del pueblo de Venezuela al declarar ilegítimo el segundo mandato y gobierno del mandatario izquierdista Nicolás Maduro.



"Al no reconocer al hermano @NicolasMaduro, la @OEA_oficial atenta contra el pueblo venezolano. La OEA, que debe buscar integración, se convierte en instrumento de agresión y humillación contra la autodeterminación de los pueblos. La democracia es del pueblo, no del imperio", escribió en su cuenta en Twitter.



En una reunión extraordinaria, el Consejo Permanente de la OEA decidió "no reconocer la legitimidad del período del régimen de Nicolás Maduro a partir del 10 de enero de 2019"



Esa resolución, adoptada con 19 votos a favor, ocho abstenciones, seis en contra y un ausente, también urge a los 34 Estados miembros de la OEA a adoptar "medidas diplomáticas, políticas, económicas y financieras" para "contribuir a la pronta restauración del orden democrático en Venezuela".



"Resolución de @OEA_oficial que no respeta al gobierno legítimo, legal y democrático de #Venezuela, viola el principio de no injerencia de ese organismo y atenta contra la soberanía de un pueblo que votó por el presidente @NicolasMaduro. #EEUU usa la OEA para forzar intervención", resaltó Morales en otro tuit.



Nicolás Maduro, que fue electo con el 67,84% de los votos en los comicios realizados el 20 de mayo de 2018, inició este jueves su segundo sexenio como presidente de Venezuela.