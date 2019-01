Documental revelaría cómo fueron los abusos sexuales de Michael Jackson a niños





10/01/2019 - 16:36:27

Quien.- A pocos meses de cumplirse 10 años del fallecimiento de Michael Jackson, se ha dado a conocer que en febrero próximo se estrenará ‘Leaving Neverland’, un documental donde se abordarán algunos de los supuestos casos de abuso sexual cometidos por el "Rey del Pop" a niños.



De acuerdo con la información que se ha dado a conocer sobre este documental, se dará a comocer cómo comenzó su relación con dos niños de siete y diez años, y posteriormente cómo fueron abusados.





“En el apogeo de su fama, Michael Jackson comenzó una relación con dos niños de siete, diez años, y sus familias. Ahora, ya en sus 30 años, estos cuentan la historia de cómo fueron abusados sexualmente por Jackson”, según la sinopsis oficial.



Tras su repentino fallecimiento en 2009 a causa de una sobredosis de medicamentos, fue acusado abiertamente de haber abusado sexualmente de menores de edad.



No obstante, antes del deceso del cantante ya había sido absuelto de un juicio luego de ser acusado de haber abusado de un joven. Sin embargo, una década antes, había llegado a un acuerdo económico fuera de los tribunales con la familia de otro chico quien también lo acusó de lo mismo.



"Leaving Neverland" se estrenará por primera vez durante el Festival de Cine de Sundance, en Park City, Utah. Por el momento, unicamente se sabe que el festival sucederá del 24 de enero al 4 de febrero.



