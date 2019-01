Netflix presenta el tráiler oficial de la segunda temporada de The Punisher





10/01/2019 - 16:28:02

Perú21.- Netflix acaba de presentar el primer tráiler oficial de la esperada segunda temporada de “The Punisher”, una de las pocas series de Marvel que continúa emitiéndose en la plataforma de streaming.



En estas nuevas imágenes se puede ver a Frank Castle, interpretado por el actor Joe Bernthal, en su esperado regreso, listo para terminar los hechos ocurridos en los primeros episodios, pues todavía no ha vengado el asesinato de su familia.



El clip compartido en la plataforma de YouTube ya cuenta con más de 10 mil reproducciones en solo un par de horas. “De vuelta al trabajo. De vuelta a la lucha. La temporada 2 de "Marvel - The Punisher" se estrena el 18 de enero, solo en Netflix”, dice la leyenda del clip.



En el rol antagónico, Billy Russo, interpretado por el actor Ben Barnes, será nuevamente el enemigo a vencer, mientras Amber Rose Revah y Jason R. Moore repetirán sus papeles como Dinah Madani y Curtis Hoyle, respectivamente.



El reparto lo completan los actores Josh Stewart (John Pilgrim), Floriana Lima (Krista Dumont), Giorgia Whigham (Amy Bendix), Corbin Bernsen (Anderson Schultz) y Annette O"Toole (Eliza Schultz).



En esta nueva entrega, Castle se involucrará en el intento de asesinato de una niña, hecho por el que obtiene nuevos enemigos que intentarán matarlo. Joe Quesada, directivo de Marvel Entertainment, anticipó en 2018 que las escenas de acción y locura están garantizadas en esta nueva temporada.



Por su parte, Ben Barnes dijo que esta nueva entrega también mostrará detalles del pasado de Billy Russo. "Se ve a sí mismo de manera diferente. A medida que avanzamos en la serie, lo que me gusta es ver cuán diferentes son, pero cuán similares dadas otras circunstancias", señaló el actor de "The Punisher".





