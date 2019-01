Científicos indios dicen que Newton se equivocaba y que el dios hindú de los demonios tenía aviones







10/01/2019 - 16:12:55

Actualidad.- Durante su intervención en el 106.º Congreso de Ciencias de la India, celebrado entre el 3 y el 7 de enero en Jalandhar (estado de Punyab), el científico Kannan Jagathala Krishnan calificó la teoría de la relatividad de Albert Einstein de "gran error" y afirmó que que Isaac Newton no entendía realmente cómo funciona la gravedad, informa Hindustan Times.



En el mismo encuentro, Nageswara Rao, vicerrectora de la Universidad de Andhra, aseguró que el dios hindú de los demonios, el policéfalo Ravana, poseía un total de 24 aviones de diferentes dimensiones al tiempo que defendió que las fecundaciones in vitro se llevaban realizando en la India desde hace milenios. Otro de los oradores, Ashu Khosla, experto en Paleontología de la Universidad de Punyab, no escatimó en imaginación y aseveró que los dinosaurios fueron creados por el dios Brahma.



El evento, financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la India, tiene la finalidad de estimular el debate de teorías y promover la investigación, especialmente entre el público infantil. A la edición de este año asistieron más de 5.000 niños y cerca de 15.000 científicos, incluyendo a tres premios Nobel: Avram Hershko, Duncan M. Haldane y Thomas Christian Südhof.

¿Religión o ciencia?



Tras subirse a YouTube las ponencias de Krishnan, Rao y Khosla, estas se difundieron rápidamente y causaron un revuelo en la Red. Tanto los organizadores del evento como la comunidad científica india mostraron su indignación con lo sucedido. "La controversia eclipsa lo bueno cuando algunas personas hacen un mal uso de nuestra plataforma para obtener ganancias personales y políticas", comentó al respecto Premendu P. Mathur, profesor de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad de Pondicherry.



No obstante, no es la primera vez que ocurre algo parecido. En 2016, el premio Nobel de Química Venkatraman Ramakrishnan calificó el evento de "circo", alegando que en este la religión se impone a la ciencia, motivo por el que –aseguró– no piensa volver a asistir a dicho congreso.



Tanto otros miembros de la comunidad científico como internautas coinciden en que se trata de un problema político, señalando como raíz del mismo el auge del Partido Popular Indio —del primer ministro Narendra Modi— y de la organización nacionalista Rastriya Swayamsevak Sangh, que promueven el Hindutva, forma de vivir hindú que consiste en glorificar a sus deidades tradicionales.



"Cada sesión tendrá que ser vigilada de cerca", concluyó Mathur, que es también el secretario general del congreso, en referencia a las futuras ediciones del evento.