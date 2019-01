Cadena vinos y singanis de Tarija espera mover unos $us 120 millones este año





10/01/2019 - 13:01:38

Tarija, (ABI).- El director del Centro Vitivinícola Tarija (Cevita), Javier Lazcano, informó el jueves que la cadena de uva, vinos y singanis espera mover unos 120 millones de dólares esta gestión, siempre y cuando se frene el contrabando.



"La cadena, uvas, vinos y singanis el año pasado movió unos 120 millones de dólares, eso ya tomando en cuenta toda la cadena, todos los que intervienen en esto, entre ellos productores, transportistas, vendedores (...), este año esperamos llegar a esa cifra, pero si el contrabando de vinos y uva sigue como está, no sé qué será de nuestra producción", informó a la ABI.



Agregó que es primordial cortar el contrabando de la uva que ingresa de Perú y Chile al país, que está llevando a que la producción local baje su precio para poder competir, perjudicando al productor de Tarija.



"Esperamos una producción de medio millón de cajas de uva y un ingreso de unos 60 millones de bolivianos directos para los productores por concepto de la venta de uva, si no cortamos el contrabando esa cifra puede bajar a la mitad", agregó.



Anunció que en las próximas semanas Tarija pondrá en el mercado uvas de mesa, como la moscatel que es la que más se produce en el sur del país.