La OEA declara ilegítimo nuevo mandato de Nicolás Maduro







10/01/2019 - 13:00:03

VOA.- El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó el jueves una resolución sobre situación que atraviesa Venezuela, en momentos en que el mandatario Nicolás Maduro asume un segundo mandato catalogado como ilegítimo por la organización regional.



El texto de la resolución condenatoria, que critica entre otros temas la situación de derechos humanos y de los presos políticos, fue aprobada con 19 votos a favor, 6 en contra y 8 abstenciones.



La reunión, que comenzó poco despúes del horario previsto para las 11:00 a.m. en la sede de la OEA en Washington, se produce el mismo día de la toma de posesión del mandatario Nicolás Maduro para su segundo mandato, en medio de críticas y acusaciones de quienes consideran que es ilegítima su reelección.



La reunión en la OEA fue convocada por el embajador y representante permanente de El Salvador, Carlos Calles Castillo, a solicitud de las delegaciones de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, Guatemala, Paraguay y Perú, según indicó la convocatoria.



Poco antes del inicio de la sesión extraordinaria titulada "Situación en la República Bolivariana de Venezuela", el representante venezolano y el de Nicaragua se opusieron a la reunión y dijeron que no acatarán sus resultados.



Nicaragua lo catalogó de "injerencista" y representantes de países como Bolivia y Belice se opusieron a aprobar por consenso la resolución.



El texto, basado en "el derecho de los pueblos de América a la democracia y la obligación de sus gobiernos de promoverlo y defenderlo", parte de que la OEA declaró que el proceso electoral del 20 de mayo de 2018 en Venezuela "carecía de legitimidad".



Países miembros de la OEA sostienen que el proceso electoral que mantiene a Maduro en el pdoer no contó con la participación de todos los actores políticos venezolanos, inclumpliendo estándares internacionales y "sin contar con las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y democrático".



El gobierno que lidera Maduro no admite las críticas y ha acusado de intromisión en sus asuntos internos las medidas de la OEA y de gobiernos como el de Estados Unidos, que ha tomado medidas para presionar la salida del sucesor de Hugo Chávez del poder.



"El presidente del Parlamento Europeo, el italiano Antonio Tajani, se unió el miércoles a los líderes de distintos países que se han comunicado con el nuevo presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, el diputado Juan Guaidó, para ratificarle su respaldo y reiterar que no reconocerá el nuevo mandato presidencial de Nicolás Maduro.



Por su parte, decenas de manifestantes salen a las calles de Caracas el jueves para apoyar al régimen de Nicolás Maduro y señalan que se sienten "felices" de que Maduro juramente como presidente reelecto.

Facebook API failed to initialize.



Maduro fustigó el miércoles a países del Grupo de Lima para que rectifiquen sobre la posición respecto a su gobierno, después de que la agrupación que incluye a Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Guyana y Santa Lucía, lo instaron a que no asuma su segundo mandato.



El grupo solicitó que traspase el poder a la Asamblea Nacional hasta que se convoquen nuevas elecciones. México fue el único país que se negó a respaldar esa declaración.



Con la toma de posesión este jueves, Maduro iniciará un nuevo período presidencial previsto hasta el año 2025.



El texto que se discutirá en la OEA el jueves reitera la "profunda preocupación por el empeoramiento de la crisis política, económica, social y humanitaria en Venezuela como resultado del colapso del orden democrático y las graves violaciones de los derechos humanos en ese estado".



También alude a "la negligencia del gobierno de Venezuela en cuanto al cumplimiento de las normas interamericanas fundamentales de derechos humanos y democracia".



La masiva emigración venezolana es otro de los temas el jueves en la OEA, en momentos en que no se pone fin a las causas que lo producen, entre ellas el colapso del sistema de salud y la carencia de alimentos.



"El éxodo de los venezolanos está teniendo un impacto en la capacidad de los países de la región para satisfacer sus necesidades humanitarias y plantea desafíos para la salud pública y la seguridad", indica el proyecto de resolución.



A la vez, busca condenar "en los términos más enérgicos" los arrestos arbitrarios de los que se oponen, la falta de garantías procesales y la violación de otros derechos humanos de los presos políticos por parte del gobierno de Venezuela.



El texto, que alude a la intención del organismo de continuar usando vías diplomáticas para promover el diálogo y resolver la crisis, expresa "no reconocer la legitimidad del nuevo período del régimen de Nicolás Maduro a partir del 10 de enero de 2019".



Insta a los estados miembros y observadores de la OEA a "adoptar, de conformidad con el derecho internacional y su legislación nacional, las medidas diplomáticas, políticas, económicas y financieras que consideren apropiadas para contribuir al pronto restablecimiento del orden democrático de Venezuela".



Entre las propuesta consta convocar a nuevas elecciones presidenciales "con todas las garantías necesarias de un proceso libre, justo, transparente y legítimo", donde participen observadores internacionales.



Otras propuestas van encaminadas a que los estados miembros y observadores implementen medidas para enfrentar la crisis humanitaria venezolana e instar a Maduro a que permita la entrada de ayuda al país, en medio de la reaparición de enfermedades como el sarampión, la malaria y la difteria.



Los miembros de la OEA exigen también "la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos".



Políticos como el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, están reaccionando a la toma de posesión de Maduro en Venezuela.