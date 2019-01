Rige el Cuaderno Pedagógico para evitar quejas y controlar a maestros







10/01/2019 - 12:48:34

Opinión.- Una mamá expresó su sorpresa y enojo cuando se enteró que su hijo reprobó el año escolar. Gritó, amenazó y calificó la nota final de injusta porque estaba segura que su vástago siempre asistió a clases. El director del colegio intentó explicarle que el estudiante abandonó hace dos meses y que los maestros pusieron en su ficha: “Retirado”.



“No sucede en todos los casos y no hay que generalizar, pero también existen maestros que no registran bien todas las actividades que el estudiante realiza de manera voluntariosa. Hay profesores que califican adivinando”, afirmó, por su lado el director departamental de Educación, Iván Villa.



Para evitar quejas de padres de familia y errores de los profesores en la evaluación de los estudiantes, desde ese año, regirá el Cuaderno Pedagógico en el que se registrará todo el proceso de enseñanza-aprendizaje del escolar.



La ejecutiva de la Federación de Maestros Urbanos de Cochabamba, Norma Barrón; las directoras del colegio Wilge Rodríguez, Carmen Romero, y del kinder Cochabamba, Miriam Ibañez, coincidieron en señalar que este sistema de control no es nuevo.



“Antes se llamaba Registro de Calificaciones, hoy es Cuaderno Pedagógico. La diferencia es que el anterior documento era diseñado por profesores, y ahora se puede descargar de web del Ministerio de Educación”, dijo Romero.



AMENAZAS El Director de Educación aseguró que existen padres de familia que dejan en el abandono a sus hijos todo el año y solo aparecen a fin de gestión. “Entre el 51 al 55 por ciento de los papás hace eso. Solo el 45 al 49 por ciento se preocupa y averigua el rendimiento escolar de sus hijos”.



El Cuaderno Pedagógico es un documento de apoyo del profesor, cuya finalidad es mantener informado al padre y madre de familia sobre la situación de su hijo.



“Fueron capacitados (los profesores) en el Programa de Formación Complementaria para Maestras y Maestros, Profocom”, concluyó Villa recomendando a padres y profesores hacer seguimiento más contínuo al estudiante no solo a fin de año, sino cada bimestre.



La Directora del colegio Wilge Rodríguez aseguró que en el aspecto educativo, los padres creen tener el poder. “Siempre están amenazando con ir a la Dirección de Educación o a quejarse al Presidente de la Junta Escolar. Hay una actitud de empoderamiento y quieren tomar decisiones”.



Romero alertó que esta sobreprotección a los hijos formará, a la larga, personas fracasadas porque “creerán que todo lo pueden conseguir bajo presión”.



“El Cuaderno Pedagógico solo ha cambiado de nombre. Nosotros llamanos registro. Son los mismos instrumentos para hacer un seguimiento al desempeño del estudiante. No he visto cambios”.