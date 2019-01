Ortiz dice que si llega a ser Presidente Bolivia se retirará del ALBA y Unasur







10/01/2019 - 12:44:20

La Razón.- En medio de la polémica por la visita del mandatario boliviano Evo Morales a los actos de investidura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el candidato a las primarias por el frente Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, anunció que si llega a ser Presidente promoverá el retiro de Bolivia del ALBA y Unasur.



“El apoyo del presidente Evo Morales a la posesión de Maduro implica la complicidad con una dictadura y mancha el nombre de Bolivia. Durante nuestro gobierno nos retiraremos de la ALBA y de UNASUR y nos uniremos al Grupo de Lima para defender la democracia”, señaló el opositor.



Morales se encuentra en Caracas desde el miércoles y a su llegada expresó su respaldo al gobierno de su aliado regional.



La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos o (ALBA-TCP) es un bloque conformado por los denominado países progresistas y fue promovido de forma inicial por Cuba y Venezuela como réplica al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) impulsada por Estados Unidos.



A la fecha, además forman parte del organismo Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Surinam.



Mientras que la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) está conformada por la gran mayoría de países de la región.



Bolivia ostenta la presidencia pro tempore, pero el bloque está sumido en una crisis desde el 20 de abril de 2018, cuando, de manera sorpresiva, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú anunciaron su alejamiento temporal en tanto no se resuelva la situación de la Secretaría General, vacante desde febrero de 2017.



En medio, existen diferencias ideológicas entre los países por el resurgimiento de gobiernos conservadores.



Colombia, con la llegada de Iván Duque, fue más allá y en agosto notificó su alejamiento formal tras cuestionar el papel del bloque en asuntos como la crisis que afecta a Venezuela.



Para los opositores al gobierno de Morales, como el candidato Ortiz, quien también es senador de la alianza legislativa Unidad Demócrata (UD), las relaciones que sostiene Bolivia con Venezuela la ha marginado del escenario internacional debido a que consideran ilegal el gobierno de Maduro.



El diputado del mismo frente Wilson Santamaría escribió en Facebook: “Pedimos disculpas a la Venezuela demócratica que día a día lucha para recuperar la democracia y su libertad , la presencia y las palabras de Evo Morales no representan el sentir y pensar del Pueblo Boliviano que no apoya las dictaduras y no reconoce los narcoestados”.