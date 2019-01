Agrupación de Mesa pide audiencia al TSE ante despido de personal clave







10/01/2019 - 12:42:45

El Deber.- Carlos Mesa, candidato de la alianza Comunidad Ciudadana, solicitó este jueves formalmente una audiencia con el Tribunal Supremo Electoral (TSE) frente al alejamiento de personal "clave" dentro de esa instancia a días de realizarse las inéditas elecciones primarias.



"En los últimos días nos hemos informado a través de los medios de comunicación que se han producido importantes remociones en el personal especializado en la Dirección de Informática del Tribunal Supremo Electoral (...) Por esta razón, solicito a la Sala Plena conceda una audiencia sobre el particular al candidato presidencial de nuestra alianza, Carlos Diego de Mesa Gisbert", detalla la carta entregada por dicha agrupación.



Hasta ahora son 12 los personeros que fueron sacados del ente electoral. La última fue Jenny Padilla, directora nacional de tecnologías de la información y comunicación. Antes se habría removido de sus cargos a los responsables de la base de datos y de seguridad informática.



"El peligroso camino de desinstitucionalización del Órgano Electoral Plurinacional que, a nuestro entender, pone en riesgo la base de datos que es el fundamento sobre el que se basa la credibilidad del proceso de elecciones presidenciales de 2019", alerta el frente de Mesa.



Otros que salieron del TSE son la exdirectora de comunicación de la sala plena, Sagrario Urgel; el exjefe de recursos humanos, Rafael Veizaga; el exdirector nacional administrativo, Guillermo Holters; la exdirectora nacional del Sifde, Karina Herrera; el exdirector nacional Jurídico, Jorge Fuentes, y la secretaria de Cámara, Miriam Obleas; Lizzet Sempértegui; la exjefa de la unidad de transparencia, Ilsen Arrieta y la exjefa de la unidad de género, Lucía Vargas. Es la tercera funcionaria informática que se va en la semana.



Partidos de oposición expresan desconfianza sobre el manejo interno del Tribunal Electoral e incluso acusan un posible "fraude". Desde el oficialismo se sostienen que mientras las cosas se hagan bien, no existe mayor problema.



El senador del MAS Efraín Chambi manifestó que la oposición perdió el norte y está desesperada, porque teme una derrota electoral ante el MAS. Por ello, consideró que el sistema electoral es seguro. No lo digo yo, sino instancias internacionales”, dijo el oficialista, en alusión a la auditoría del padrón hecha por la Organización de Estados Americanos.