Nicolás Maduro critica duramente a Piñera y afirma que es pichón de Pinochet







10/01/2019 - 11:22:08

La Tercera.- Este miércoles, el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, emitió duras críticas hacia al Mandatario chileno, Sebastián Piñera, a quien calificó como “pichón” del Augusto Pinochet.



“El pichón de Pinochet, Piñera en Chile, que se las da de un gran líder, fracasado también y en su segundo periodo peor que nunca, repudiado por el pueblo chileno. No ha cumplido un año y ya tiene 68% de la opinión pública chilena, fue electo con un 26,5% de los votos, un 9% menos que este muchacho que está aquí de los barrios. Yo no soy un magnate como Piñera, soy un obrero que ama a su país”, expresó Maduro.



El jefe de Estado venezolano dio estas palabras en el marco de una conferencia de prensa para medios internacionales, donde criticó el rechazo de la comunidad mundial a su segundo mandato, especialmente por parte del Grupo de Lima, al cual pertenece Chile.

Más sobre Venezuela



El pasado 4 de enero, el Grupo de Lima le pidió públicamente a Maduro que no asumiera su segundo mandato, debido a las cuestionadas elecciones de mayo de 2018 donde ganó un nuevo período.



Maduro aseguró que él obtuvo una mayor votación proporcional respecto a la que obtuvo Piñera en diciembre de 2017.