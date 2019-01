La próxima entrega de los Oscar podría prescindir de un presentador, ¿por?







10/01/2019 - 10:38:28

Quien.- Teniendo en cuenta que las posibilidades de que Kevin Hart recupere ese papel de maestro de ceremonias al que renunció el pasado mes de diciembre como consecuencia de la polémica generada por su pasado de chistes y comentarios homófobos son prácticamente nulas, y también que los principales candidatos para sustituirlo en la próxima ceremonia de los premios Óscar ya se han descartado personalmente para tomar las riendas del evento, la teoría de que la gala prescindirá finalmente de la figura de un presentador no ha dejado de cobrar fuerza en las últimas horas.



Según la revista especializada Variety, los productores de la retransmisión televisiva y la propia Academia de Hollywood siguen trabajando a contrarreloj para ofrecer una solución que permita desbloquear la situación y, sobre todo, empezar a planificar ya tanto la estructura de la gala como todas esas actuaciones destinadas al entretenimiento del público y de los televidentes, siguiendo quizá el ejemplo de la última vez en que los Oscar no tuvieron presentador, una gala que se remonta al año 1989.





En ese sentido, los organizadores de la ceremonia se habrían propuesto ceder todo el peso de la noche a las actuaciones musicales que, como es tradición, deberían ofrecer los nominados en la categoría de mejor canción original, unos artistas cuya identidad todavía no ha trascendido públicamente pero que, probablemente, apunten a nombres como los de Lady Gaga, Kendrick Lamar o Dolly Parton.





Como resultado de estos cambios de última hora, según las fuentes a las que ha tenido acceso Variety, la sección inicial reservada a ese mordaz monólogo de presentación que habría de ejecutar el maestro de ceremonias será eliminada, mientras que esas breves apariciones que servían para delimitar las diferentes partes del evento tendrían ahora como protagonistas a las mismas parejas de actores y actrices que introducen los premios.



Hay que recordar que falta poco más de un mes para que el Dolby Theater reciba un año más, ya sea con maestro de ceremonias o sin él, a las estrellas más rutilantes de la industria del celuloide y a un sinfín de estrellas emergentes que podrían ver sus carreras consagradas en una noche tan especial. Y aunque esta semana el propio Kevin Hart aseguraba que las probabilidades de que acabe haciendo acto de presencia en el escenario eran "escasas", este mismo jueves ha reconocido finalmente que son nulas.



"No voy a presentar los Oscar este año. No podría predecir qué va a ocurrir de aquí a unos días, pero la verdad es que ya no tengo tiempo para dedicarme a ello", ha afirmado con rotundidad.