Espero que no tengas sed en tu turno: McDonald"s amenaza a empleados por su derecho al descanso





10/01/2019 - 10:22:55

Actualidad.- Cientos de empleados de McDonald"s en Australia han sido advertidos de que su deseo de hacer cumplir su derecho a tener descansos de diez minutos en turnos de cuatro horas o más significaría que no se les permitiría beber nada ni usar el baño en ningún otro momento, informa el rotativo local The Sydney Morning Herald.



Las sucursales de McDonald"s en toda Australia se enfrentan a la presión de los sindicatos, que pretenden que los trabajadores dispongan de descansos remunerados de diez minutos, algo que figura como condición obligatoria en sus acuerdos laborales. La tensión comenzó cuando el Sindicato de Trabajadores Minoristas y de Comida Rápida descubrió que no todos los establecimientos de la cadena de comida rápida cumplían con sus obligaciones.



En respuesta a las demandas de algunos empleados, el gerente de la sociedad que administra en régimen de franquicia varios locales de McDonald"s en Queensland advirtió a los trabajadores en las redes sociales de que los cambios solicitados tendrían graves consecuencias si se llevan a efecto.

"Permíteme aclararte cómo funciona realmente esta regla de los diez minutos de descanso", escribió el gerente de la compañía Tantex Holdings en su página web esta semana.



Y esto significa, según el gerente, que si la compañía implementa los cambios solicitados "en su turno este descanso de diez minutos sería la única vez que se te permitiría beber algo o ir al baño".



"Así que espero que no tengas sed en tu próximo turno, porque simplemente no podríamos dejarte que bebieras nada", avisó.



Según el gerente, la empresa permite que "todos nuestros empleados, independientemente de la duración del turno, tomen un trago de agua cuando lo necesiten y tengan un descanso para ir al baño en cualquier turno".



"¿Somos realmente tan malos chicos?", se preguntó. "En realidad, iría en nuestro favor obedecer esta legislación y hacer que todos trabajaran sin parar", apostilló.