¿Más privacidad?: WhatsApp prepara una novedad para bloquear la app y proteger nuestros mensajes







10/01/2019 - 10:15:46

Actualidad.- La aplicación de mensajería WhatsApp está elaborando una nueva función para proteger chats mediante huella dactilar en la versión para los dispositivos con sistema operativo Android, informa el portal WaBetaInfo.



La función, que estará disponible próximamente en la versión beta 2.19.3 para Android, permitirá a los usuarios introducir su huella dactilar de forma sencilla y rápida para la autenticación en la app cada vez que la abren.







Según el portal, la nueva versión beta de la app incluirá la opción de activar la autenticación por huella dactilar desde una sección de privacidad en las configuraciones. Asimismo, subrayan que esta función será opcional. El bloqueo con huella dactilar protegerá en generalla aplicación entera, pero la app no permitirá bloquear chats concretos.



La función también estará disponible en el futuro para los dispositivos móviles con versión del sistema operativo Android Marshmallow o alguna posterior y cuenten con un sensor de huellas dactilares.



En líneas generales, la reacción de los usuarios en las redes sociales ante la novedad fue positiva, aunque algunos se muestran renuentes a ofrecer sus huellas dactilares a Facebook, que adquirió WhatsApp en 2014. "Como que no me apetece darle mi huella a Facebook", comentó uno de los internautas.