Funcionario EE.UU.: Estamos trabajando en acciones decisivas sobre Venezuela







10/01/2019 - 10:10:48

VOA.- Un alto funcionario de la administración Trump dijo en exclusiva a la Voz de América que Estados Unidos iniciará una nueva etapa de presión contra el gobierno venezolano, liderado por el presidente Nicolás Maduro.



"Hasta ahora hemos tenido una política de incremento de nuestras sanciones a funcionarios y objetivos específicos. Creo que es justo decir que esa era se acabó, una nueva era de medidas impactantes y decisivas es lo que estamos estudiando ahora", expresó.



Estados Unidos rechazó la elección presidencial que llevó al poder a Nicolás Maduro el 20 de mayo de 2018, y se adelantó en desconocerlo como presidente a partir del jueves 10 de enero.



El funcionario aseguró que estas nuevas medidas serán anunciadas en las próximas semanas y meses, y que buscarán "asegurarnos de que el régimen no tenga recursos para oprimir al pueblo venezolano y para exacerbar la crisis de refugiados".



Aclaró que estas acciones son una serie de "herramientas diplomáticas, políticas y económicas", y que todos los sectores relativos al gobierno venezolano están en consideración, incluido el petrolero.



Una "opción militar" no está dentro de esas consideraciones, respondió el alto oficial a VOA. Sin embargo, consultado sobre la solicitud que han presentado senadores estadounidenses, de considerar a Venezuela como un país patrocinador del terrorismo, respondió que es una opción que "está sobre la mesa".



En Caracas, el gobierno venezolano tilda de "injerencistas" las sanciones estadounidenses y argumenta que desde Washington se gestiona un "golpe de Estado" para derrocar al presidente Maduro.



Decepcionados con México



Sobre la decisión de México, único país del Grupo de Lima que no acompañó una declaración conjunta de desconocimiento al presidente Maduro, el funcionario la catalogó como "decepcionante".



"Estados Unidos y México tienen puntos de acuerdo y desacuerdo, y ese es uno en los que estamos en total desacuerdo", dijo.