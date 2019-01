MAS pide un gabinete más político y retorno de Arce y Quintana







10/01/2019 - 08:19:29

Los Tiempos.- De forma habitual, el gabinete de ministros del presidente Evo Morales, alista su “renuncia colectiva a sus cargos”, que se efectivizará en los próximos días para que el mandatario conforme su equipo para una nueva gestión. Será el último de este periodo, y los asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS) sugieren un gabinete político e incluso con el retorno de los exministros de Economía Luis Arce y el polémico Juan Ramón Quintana.



El ministro de Educación, Roberto Aguilar, informó que esta formalidad se tiene que cumplir antes de que el presidente Morales entregue su informe el 22 de enero, día del Estado Plurinacional.



Sobre las características del nuevo gabinete, Aguilar sostuvo que es decisión del Mandatario y “obviamente esperemos que todo esté fortalecido, en el marco, no solamente de un tema electoral, sino fundamentalmente en términos de continuar con una gestión fuerte”.



A su vez, el ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, refirió que, como es habitual, a la conclusión de una gestión los ministros ponen a disposición sus cargos.



En tanto, el diputado oficialista y jefe de la Comisión de Planificación, Víctor Borda, plantea la necesidad de que el nuevo equipo ministerial tenga un perfil más político que técnico.



“Me gustaría un gabinete más político que técnico, porque son elecciones, necesitamos un gabinete político. Me gustaría un Luis Arce Catacora nuevamente en Economía para darle mayor dinamicidad a la economía boliviana, además de otros actores de carácter político que puedan reemplazar a otros ministros que no cumplen con esos requisitos”, afirmó.



Consultado sobre si el MAS ha analizado el retorno del exministro de la Presidencia Quintana, actualmente embajador en Cuba, Borda dijo que sí y ya que “si tendría que haber un gabinete político, tendría que formar parte necesariamente Juan Ramón Quintana”.



OBSERVAN A MINISTROS



La ejecutiva Bartolina Sisa, Segundina Flores, afirmó que algunos ministros no cumplen con su rol y respaldó el retorno de los ministros Luis Arce y Juan Quintana. Asimismo, dijo que los movimientos sociales entregarán sus observaciones del gabinete al Presidente.