Suman las críticas a Evo por su apoyo a Nicolás Maduro







10/01/2019 - 08:16:42

El Deber.- Luego de que el presidente Evo Morales, haya instado al pueblo venezolano a seguir defendiendo su proceso revolucionario de forma democrática, frente a lo que él señala como una arremetida del imperio norteamericano en contra del Gobierno de Nicolás Maduro, actores políticos bolivianos critican el apoyo que además es cuestionado por otros Estados que no reconocen la elección del pasado 20 de mayo en Venezuela.



"El apoyo del presidente Evo Morales a la posesión de Maduro implica la complicidad con una dictadura y mancha el nombre de Bolivia. Durante nuestro gobierno nos retiraremos de la ALBA y de UNASUR y nos uniremos al Grupo de Lima para defender la democracia", escribió el senador y candidato opositor Óscar Ortiz.



Otro que también se refirió a la presencia de Morales en Venezuela fue el expresidente, Jorge Tuto Quiroga, quien pidió "perdón" al pueblo venezolano al indicar de que lo manifiesta Evo no representa en su totalidad a los bolivianos



Samuel Doria Medina también utilizó su cuenta de twitter para cuestionar los gastos generados para cubrir la presencia de Evo en Caracas



Evo Morales no sólo hace gala de su apoyo a un gobierno autoritario, también derrocha recursos de Bolvia para acompañar a su amigo dictador. https://t.co/IX9WJ5t3WR vía @diarioeldeber

— Samuel Doria Medina (@SDoriaMedina) January 10, 2019