Ley del SUS va al Parlamento sin consensos







10/01/2019 - 08:15:02

Correo del Sur.- El Ministerio de Salud remitió a la Asamblea Legislativa Plurinacional su proyecto de ley del Sistema Único de Salud (SUS) sin haberlo consensuado con el Colegio Médico de Bolivia, al que convocó a retomar el diálogo, este lunes en Santa Cruz.



El ministro de esa cartera, Rodolfo Rocabado, explicó a la prensa que el proyecto se envió a la Cámara de Diputados, por lo cual esperan que la próxima semana comiencen los debates.



Aseguró que ese proyecto de ley respeta las instancias legales y fortalece la atención gratuita de salud a la población.



El SUS es una iniciativa del Gobierno de Evo Morales, de carácter universal, gratuito y de calidad, que se implementará en todo el país a partir del 1 de marzo.



El presupuesto total para encarar la primera fase del SUS es de 560 millones de dólares aproximadamente, unos 210 del aporte de las alcaldías, 150 de las gobernaciones y 200 que se utilizarán para las prestaciones, explicó recientemente el Ministro.



En los últimos días, el SUS no sólo fue cuestionado por el presupuesto destinado para su aplicación desde marzo próximo, sino también porque todavía no cuenta con un marco legal aprobado.



El alcalde de Santa Cruz, Percy Fernández, es una de las autoridades que de manera pública criticó esta situación, al advertir incluso que la anunciada aplicación del seguro gratuito de salud se trataría de un discurso “mentiroso” del Gobierno.



Sobre el diálogo con los médicos, Rocabado espera que el próximo lunes se pueda encontrar puntos de coincidencia.



“Les haremos conocer una contrapropuesta de parte del Ministerio de Salud y esperemos que, deponiendo actitudes, vayamos solucionando el problema y avancemos en la implementación del SUS”, apuntó.



RIGEN ALERTAS



Por otra parte, el presidente del Colegio Medico de La Paz, Luis Larrea, informó que se presentó una nueva Acción Popular en contra de los paros y huelgas de su sector en rechazo a la implementación del SUS.



Por ello, convocó a un consejo de emergencia para analizar la estrategia jurídica.



Según el documento, este recurso fue interpuesto por el secretario general del Sindicato de Trabajadores en Prensa (SITRAPEN), David Ticona Balboa, a quien Larrea identificó como ex funcionario del canal estatal.



"Queremos denunciar que este individuo, que es ex funcionario de Televisión Boliviana, ha presentado una Acción Popular indicando que se perjudica a la salud", manifestó.