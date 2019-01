Médicos plantean que el SUS se haga cargo de todos los ítems







10/01/2019 - 08:07:47

El País.- Los médicos plantean que el Sistema Único de Salud (SUS) refuerce al Seguro Universal de Salud Autónomo de Tarija (Susat) haciéndose cargo de todos los ítems para esta área, que serían alrededor de 2.000 en el departamento. Además de ocuparse de la infraestructura de los tres niveles de atención.



El Servicio Departamental de Salud (Sedes) aún espera una reunión entre el gobernador de Tarija, Adrián Oliva, y el ministro de Salud, Rodolfo Rocabado, que en principio estaba programada para el 7 de enero, pero que fue postergada para el 15 del mismo mes. En este encuentro se espera conocer a detalle qué es lo que ofrece el SUS para reforzar el Susat. Se espera que el Gobierno haga la misma inversión en Tarija como la hará en el resto del país, y no se sobrecargue el funcionamiento del sistema solo con recursos departamentales.



Para el presidente del Colegio Médico de Tarija (CMT), Jaime Márquez, el Gobierno puede participar en la mejora de infraestructura de los tres niveles de atención, pero también dotar los recursos humanos correspondientes. En el sentido de que se hagan cargo de los 700 ítems que paga la Gobernación en la actualidad. Al margen de ello, que dote los 1.300 ítems de nueva creación que hacen falta para el departamento, según análisis técnico que ya se hizo.



En ese sentido, el galeno explicó que con los recursos que en la actualidad paga la Gobernación por ítems, al hacerse cargo el Gobierno, se los podría usar para reforzar las prestaciones que ofrece el Susat, o bien aumentar los paquetes de cobertura de atención a la población.



“Eso sería una buena forma de solucionar este tema. No es la misma expectativa que se tiene en Tarija versus los demás departamentos del país. Por ejemplo, en La Paz que puede tener 1,5 millones de personas sin seguro, ellos están esperanzados en la iniciativa del Gobierno, aunque les den una aspirina; lo mismo sucede en Santa Cruz y Cochabamba, pero Tarija no es lo mismo, porque hay un seguro vigente de hace 12 años”.



Por su parte, el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Paul Castellanos, indicó que el Ministerio tiene que cumplir con Tarija con la dotación de recursos humanos a través de las institución que tiene bajo su cargo, y no como lo hizo en los últimos años a través de los municipios, porque no se sabe en qué lugares trabaja ese recurso humano ni qué criterios técnicos usaron para ubicarlos en determinados lugares. Además que así lo establecen las normativas.



Entonces, mediante la reunión que se espera tener con el Ministerio, quieren aclarar todos estos puntos, además de conocer a detalle qué es lo que ofrece el SUS para reforzar al Susat, como lo anunció Rocabado en los medios de comunicación. De esa manera ver la manera en que ambos seguros puedan coexistir en beneficio en la población.



“No queremos que digan que la Gobernación está gastando y que siga gastando. Lo que queremos es que el Gobierno asuma lo que le corresponde como inversión, a decir en otros departamentos, lo haga también en el Susat-comentó el funcionario- nosotros le estamos tomando la palabra al Ministro, él dijo que fortalecerá el seguro departamental que tenemos”.



Situación en Villa Montes

El 7 de enero se suspendieron las atenciones del Susat en Villa Montes, por lo que la población se quedó sin seguro, así se informó desde el Sedes. Sin embargo, una nota de prensa del municipio de Villa Montes, publicada el 9 del mismo mes, indica que el Sistema Único de Salud Gratuito Municipal (SUS), continúa con las atenciones de manera normal y se tienen garantizados los recursos para su funcionamiento en el 2019.



Es así que indican que en cinco meses de vigencia lograron atender a más de 15 mil pacientes, entre las edades de 5 a 59 años de edad. Especifican que su servicio comprende acciones de promoción de salud, prevención de enfermedades y rehabilitación en establecimientos de primer y segundo nivel, además de atención por especialidades.

En el caso de alguna patología compleja que requiera la atención sub especializada en el tercer nivel, el paciente es transferido a la ciudad de Santa Cruz a un establecimiento de salud con esas características.



Fedjuve ve al SUS como una medida política



El presidente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales de Tarija (Fedjuve), Edwin Rosas, manifestó el desacuerdo que tiene su sector con la implementación del Sistema Único de Salud (SUS), puesto que no hay nada claro de cómo será el inicio de su funcionamiento. Además, porque tiene un trasfondo político.



En ese sentido, el dirigente vecinal dijo que defenderán el Seguro Universal Autónomo de Tarija (Susat). Es por ello que en la reunión sostenida con representantes del Ministerio de Salud, el 9 de enero, trataron de ver que el SUS vaya a fortalecer o complementarse con el seguro departamental. Sin embargo, no hubo acuerdos al respecto.