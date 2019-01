Con recursos previsionales de trabajadores: Fondos laborales financian crédito en sistema bancario







10/01/2019 - 08:01:12

El Diario.- Una tercera parte de la cartera de ahorros de la banca proviene de las inversiones de las dos AFPs que captaron Depósitos a Plazo Fijo (DPF) en el sistema financiero. “Estos depósitos son utilizados por los bancos para financiar sus préstamos al sector privado nacional, lo que convierte a los fondos de pensiones en una de las principales fuentes de financiamiento para el crédito privado”, sostuvo Luis Carlos Jemio, en la reciente publicación, Los Fondos de Pensiones y el Sistema financiero, del Instituto Inesad.



Esta situación fue comentada recientemente por el experto Alberto Bonadona y señaló que el Estado ha captado recursos de las AFPs mediante operaciones financieras (bonos soberanos) de alrededor de 850 millones de dólares.



Los fondos de pensiones son también una fuente importante de financiamiento para el sector público. Un 23.9 % de los fondos está invertido en títulos del Gobierno, incluyendo bonos del TGN, cupones de bonos del TGN, letras del Tesoro y bonos de gobierno sub-nacionales, equivalente en total a Bs 27.556 millones. Es decir, prácticamente toda la deuda interna emitida por el SPNF, que no sea con el Banco Central, está en manos de los fondos de pensiones.



“El informe de Asoban a octubre de 2018 no se desagrega la composición (portafolio de fondos) de los depósitos, pero la entidad dijo que las captaciones (depósitos) alcanzaron $us 24.929 millones, lo que denota un crecimiento de 6,3 % en los últimos 12 meses ($us1.486 millones), pero advirtió menor dinamismo con relación a las colocaciones (préstamos). La diferencia de crecimiento entre cartera y depósitos ha derivado en una brecha de $us1.159 millones”, señaló la entidad privada.



Asoban llamó también la atención sobre este punto, pues “la situación del fondeo (recursos de terceros) se constituye en el elemento de mayor relevancia para la determinación de la expansión de cartera futura, que en los últimos años creció más que los depósitos como resultado de los colchones con los que contaba”.



Jemio, exministro de Estado y exdirector de la Unidad de Análisis de Políticas Económicas, Udape, señaló que a las inversiones que los Fondos de Pensiones (FPs) realizaron en títulos públicos hay que agregarle las inversiones que éstos realizaron en bonos de deuda soberana, que en octubre de 2018 totalizan Bs. 5.675 millones, equivalente a 4.9% del portafolio de los FPs.



ADVERTENCIA



Jemio sostuvo sin embargo que está anunciado que, en 2019, la administración de los fondos de pensiones pase a manos de la Gestora Pública de la Seguridad Social (GPSS). Es de esperar que la GPSS mantenga los criterios de eficiencia en el manejo de los FPs, en cuanto al manejo de riesgo, rentabilidad y liquidez de los fondos. “El gobierno tiene que evitar la tentación de financiar el abultado déficit fiscal con una mayor colocación de títulos públicos en los FPs, para que no se produzcan un desplazamiento (“crowding-out”) del financiamiento al sector privado. Además, nunca se tiene que perder de vista que el objetivo fundamental de un sistema de pensiones, es el de dotar a los trabajadores de un seguro de vejez que les permita jubilarse en condiciones dignas, por lo que la inversión de estos recursos debe ser realizados en la forma más eficiente.



RECURSOS



Al 31 de octubre de 2018, la mayor parte de los recursos de los fondos (45.8%) está invertido en depósitos bancarios a plazo fijo, equivalente a bs 52.948 millones. Según el investigador, el rol que juegan los fondos de pensiones en el sistema bancario del país puede ser entendido con mayor claridad si se analiza la estructura del portafolio de los fondos.