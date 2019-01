Camión boliviano derrama ácido nítrico y provoca emergencia en Arica







10/01/2019 - 07:58:16

Los Tiempos.- El derrame de ácido nítrico desde un camión con placa boliviana provocó ayer una emergencia química en la ciudad de Arica, luego de que cerca de 30 bidones cayeran desde el vehículo de carga, informaron medios chilenos. El motorizado no contaba con las medidas de seguridad para el traslado de esta sustancia peligrosa.



La situación se generó en la avenida Luis Beretta Porcel, lo que obligó a la evacuación de personas que se encontraban en el sector.



“Ha sido evacuado todo el sector desde David Girvan hacia Santa María y por el sector de avenida España. Se está trabajando intensamente, porque lo prioritario es la salud de las personas. No tenemos ninguna persona lesionada”, aseguró la intendenta de Arica y Parinacota, Loreto Letelier, en conversación con radio Bío-Bío.



El lugar contaminado fue cercado con camiones con arena y cerca de 2 mil personas fueron evacuadas del sector. Se informó que no se registraron lesionados o intoxicados a raíz de esta emergencia.



Los primeros antecedentes indican que desde el vehículo cayeron alrededor cerca de 30 bidones que contaban con más de 200 litros de ácido cada uno.



Bomberos se trasladó al lugar de la emergencia, mientras que Carabineros cortaron el tránsito en el sector afectado.



La situación movilizó a gran cantidad de personas de la ciudad chilena; los trabajos continuaron el resto de la tarde de ayer para resguardar la salud de la población.