Tarija: Gobernación recorta deuda y ejecuta 96% de los recursos







10/01/2019 - 07:52:34

El País.- La brecha se cierra, pero falta. El pasado 2018 sirvió para entregar y avanzar algunos de los proyectos emblemáticos largamente demorados e ir reduciendo el volumen de deuda por proyectos comprometidos, pero todavía falta. Así lo señala la Gobernación de Tarija a través del secretario de Planificación Karim Leyton y el de Economía, Manuel Figueroa, que ayer rindieron cuentas sobre el desempeño de la ejecución presupuestaria, un indicador cada vez más cuestionado, puesto que no valora cualitativamente la inversión ni la coloca en la dimensión de los compromisos en medio plazo.



En cualquier caso, los ejecutivos precisaron que la ejecución presupuestaria es del 96 por ciento sobre lo efectivamente ingresado en las cuentas de la Gobernación y no el 74 por ciento exhibido por el Ministerio de Economía, que toma en cuenta compromisos de financiación que sin embargo no han sido efectivamente ingresados en las cuentas, como es el caso de los fideicomisos.



“Los números al 31 de diciembre del 2018, muestran que los ingresos que ha percibido el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija han superado los 1.507 millones de bolivianos y el gasto ejecutado ha alcanzado los 1.453 millones de bolivianos, lo que significa. Que en función a los ingresos percibidos y a los recursos ejecutados el porcentaje de ejecución presupuestaria alcanza al 96,38 por ciento”, detalló Leytón en conferencia de prensa.



Leyton precisó que de los 1.507 millones de bolivianos efectivamente ingresados en las cuentas departamentales, 932 millones fueron destinados “a la inversión pública en proyectos de salud, educación, infraestructura, electrificación, apoyo a la producción, proyectos de gestión social, en proyectos que benefician finalmente a la población”.



Sobre el total de lo invertido, también explicó que 77 millones fueron destinados a la inversión conjunta con los gobiernos municipales en los proyectos concurrentes que fueron licitados en tiempos de Lino Condori y que todavía no se han podido culminar puesto que nunca hubo presupuesto para ello. También hay 87 millones que fueron aportes de la Gobernación de Tarija a proyectos que ejecuta el Gobierno Nacional, bien a través de la Unidad Especial de Proyectos Especiales (UPRE), Emagua o el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS).



Endeudamientos

“Con el fideicomiso de apoyo a la ejecución e inversión pública para proyectos que ejecuta la Gobernación a través de todos sus servicios, direcciones y subgobernaciones, se han invertido cerca de 57 millones de bolivianos, de los créditos que hemos gestionado se han ejecutado del Banco Unión 38,8 millones de bolivianos, del Bisa 60 millones de bolivianos, y del financiamiento de las empresas para continuar y concluir la inversión 65 millones de bolivianos”, remarcó Leytón.



Respecto a los fideicomisos, la Gobernación de Tarija ha solicitado en diferentes momentos a las convocatorias abiertas por el Gobierno, y cuyo monto supera los 300 millones de bolivianos, sin embargo la mayoría sirve para las propias contrapartes que el Gobierno solicita, por lo que no han ingresado en las cuentas de la Gobernación.



Respecto a los créditos privados, con los que se han ejecutado proyectos de inversión al 4,5 por ciento de tasa de interés, la más baja del mercado comercial pero alta en los espacios institucionales de la multilateralidad, se han ejecutado algo más del 60 por ciento, pues el Banco Unión concedió 68 millones de bolivianos sobre los que se han utilizado 38,8 y el Bisa 102, de los que se han usado 60.



El financiamiento por parte de empresas para poder avanzar en los trabajos se circunscribe sobre todo a la poderosa empresa Érika, que ejecuta los proyectos de Guadalquivir – Cenavit – Calamuchita y el proyecto de Abducción del río San Telmo, han avanzado, sin embargo no se han entregado antes de fin de año como se había estimado.



“Nosotros al momento de evaluar la gestión, la eficiencia de la gestión lo hacemos en función de lo que efectivamente hemos recibido en dinero, es por eso que hay esta diferencia que confunde a la población y que algunas autoridades del órgano legislativo han salido a sostener estas declaraciones”, argumentó el secretario de Economía Manuel Figueroa, a tiempo que dejó en claro que la ejecución presupuestaria real es del 96%.



Gobernación calcula la deuda real pendiente



La Gobernación mantiene prudencia al estimar las deudas todavía por pagar en el departamento de Tarija por las obras comprometidas por el exgobernador interino Lino Condori y sus aliados en las subgobernaciones, sin embargo las últimas estimaciones señalan que se ha bajado de los cien millones de dólares fundamentalmente porque se ha recortado la cartera de proyectos pendientes, que era de más de 400 y ahora está sobre los 150, y se han encontrado soluciones vía créditos o fideicomisos a otros. Se llegaron a estimar más de 2.000 millones de compromisos adquiridos sin financiación.



Una buena parte de los proyectos que apenas habían avanzado luego de su licitación y entrega de anticipo han sido resueltos por incumplimientos o mejor interés del Estado, mientras que los proyectos con mayor avance han recibido asistencia económica para su reactivación.