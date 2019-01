Las primarias se alistan en medio de los escombros del Tribunal Electoral







10/01/2019 - 07:44:48

El Deber.- Las oficinas huelen a plástico quemado. En los pasillos siniestrados del Tribunal Electoral Departamental (TED), y del Servicio de Registro Cívico (Sereci), todavía quedan los escombros de muebles y computadoras siniestradas por vándalos que aprovecharon el impulso de una marcha universitaria, en rechazo a la habilitación del binomio oficialista, para causar destrozos.



En el TED, un equipo de al menos 120 funcionarios, entre vocales y técnicos, se organizan en ese 30% de espacio que resultó sin daños, para habilitar las 1.760 mesas, en 759 recintos que funcionarán a escala departamental, y dirigir a un batallón más grande de casi 2.500 funcionarios, entre secretarios y notarios, que son capacitados para la realización de las elecciones primarias.



Los capacitadores tienen como punto de operaciones el auditorio del TED, un ambiente de 20 por 30 metros del lado este del edificio; en el que se acomodan sus mesas de trabajo unos 50 técnicos. Una de ellos es Raquel Rivas Salguero, coordinadora electoral de la ruta 12, Vallegrande, que cuenta que algunas jornadas se prolongan hasta las 23:00, para compensar la carencia de computadoras, fotocopiadoras, y otros equipos.



“Esperamos a que se reduzca la cantidad de personas para trabajar. Somos coordinadores antiguos, sabemos lo que necesitamos y lo sobrellevamos. Estamos apretados, pero tenemos la experiencia necesaria”, aseguró.



Daños sin cuantificar



El vocal del TED, Gober López Velasco, explicó que sus colegas y personal de apoyo, ocupan el reducido espacio, que se salvó de las llamas, para, con el mobiliario y equipos disponibles, darse modos para cumplir con el cronograma electoral de las primarias, este 27 de enero.



En un recorrido por el segundo piso, López camina entre computadoras inservibles tiznadas por el humo, desde antes se accedía a la base de datos del Sereci y los datos del TED. El resto del paisaje era un armadijo de metal y melamina.



El vocal explicó que aguardan que la Fiscalía desprecinte el área dañada, para que la empresa del seguro, que cubrirá los gastos, contrate a una constructora que haga la limpieza y comience las refacciones. Cree que esto ocurrirá luego de las primarias.



Consultado sobre el costo de los daños, señaló que eso es competencia de la aseguradora, que deberá encarar un avalúo, pero descartó que sea $us 6,5 millones, cómo se informó inicialmente. “Eso puede costar todo el edificio más el terreno, pero incluso dudo que cueste eso”, señaló.



Sereci resurge de cenizas



Con un daño total en su infraestructura, a la directora del Sereci, Roxana Ibarnegaray, no quedó otra opción de recurrir a la cláusula de alquiler de la póliza de seguro, que contempla este tipo de casos. Así es como se trasladaron a las oficinas centrales a un edificio de tres plantas, ubicado en la avenida Omar Chávez, diagonal a la Gobernación sin costos para el Estado. También desconcentró el servicio con una oficina en la Villa Primero de Mayo, avenida Cumavi, y en la 24 de Septiembre #463.



Indica que debido a que gran parte de la información se encuentra digitalizada -y otra parte se encuentra almacenada en una oficina dedicada para este fin en la zona norte- los daños se cuantifican en trámites de las dos semanas previas a los destrozos.



Con un promedio de 1.000 trámites por día, el total de personas afectadas puede superar las 10.000, que gestionaban documentación para saneamientos de propiedad, certificación de estado civil, y requerimientos fiscales, entre otros. “Analizamos caso por caso, si hay un perjuicio legal, nos comunicamos con el juzgado para darle una solución”, dijo.



Ibarnegaray apunta a generar seguridad al afirmar que el archivo histórico, de la urbe y las provincias no sufrió daños, y califica la pronta reposición del servicio de esta institución como un ‘renacimiento de las cenizas’.



Consultada, la presidenta del TED, Sandra Kettels Vaca, consideró imperioso que se avance con la refacción, pero reconoció que se debe cumplir con todos los procedimientos de rigor a través del seguro, y a base de las investigaciones de la Policía y el Ministerio Público. Por lo pronto, consideró que pese a las dificultades se cumple satisfactoriamente con el cronograma de las primarias.