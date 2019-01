El club aviador anuncia demandas por los casos de Santos y Machado







10/01/2019 - 07:44:23

Los tiempos.- La dirigencia de Wilstermann anuncia que se preparan los informes legales para iniciar las demandas en las instancias correspondientes contra los jugadores Thomaz Santos y Cristhian Machado, quienes fueron contratados por Bolívar y Royal Pari, respectivamente.



Thomaz Santos y Cristhian Machado, exjugadores de Wilstermann, se marcharon al exterior con la promesa de que si volvían a Bolivia lo harían sólo para jugar por el plantel Rojo, pero como las promesas son fáciles de romper, la dirigencia reitera que aseguró el retorno de los futbolistas con cláusulas en sus contratos de rescisión.

Boletín de noticias

Recibe todos los días los principales titulares de lostiempos.com, directamente por correo.





En el caso de Thomaz Santos la condición es el pago de $us 80.000 y en el de Machado de $us 100.000.



“Nuestros abogados ya están elaborando un informe legal, el cual respalda los documentos que nosotros tenemos y que han suscrito los jugadores antes de salir de la institución. Presentaremos las acciones que corresponden ante todas las instancias”, manifestó Renán Quiroga, vicepresidente ejecutivo de Wilstermann.



Entre tanto, la dirigencia de Bolívar manifestó en diferentes oportunidades que Santos les aseguró que no existe dicha cláusula y “si existiera” no es válida para la Conmebol ni la FIFA.



“He escuchado en algunos medios decir a los dirigentes de Bolívar que no existe nada, bueno ellos no deben tener nada, pero nosotros tenemos documentación que respalda este tema”, respondió el dirigente aviador.



Sobre Machado, Quiroga manifestó que “tampoco recibimos un monto ni una comunicación de Royal Pari, sus dirigentes tampoco se han comunicado con nosotros”.



Santos tenía contrato con Wilstermann por dos años más cuando se fue a Sao Paulo en marzo de 2017, al igual que Machado tenía un vínculo hasta 2020 con el plantel aviador, cuando se marchó a Estados Unidos en julio de 2018. Al incumplir ambos sus contratos firmaron rescisiones con diferentes cláusulas, que los dos jugadores niegan.







VINICIUS DESISTE DE LLEGAR A PRUEBA



El delantero brasileño Michael Vinicius Silva de Morais desistió de llegar a Wilstermann. “Se estuvo hablando con el representante y se le hizo la propuesta de que pueda venir a prueba para que lo vea el técnico, quien daría la última palabra sobre su contratación, pero dieron un paso a un costado. No quiere venir a la prueba”, informó Quiroga.







ABONOS SE VENDEN DESDE LAS 10:00



La dirigencia de Wilstermann determinó iniciar con la venta de los abonos para la Copa Libertadores y los carnés de socios para la temporada 2019 desde hoy en boleterías del estadio Félix Capriles.



La venta iniciará desde las 10:00 y será sólo en las ventanillas de la curva norte.



El club informó que desde hoy hasta el sábado se venderán sólo los abonos para la tribuna de preferencia y desde el lunes ya se comercializarán los boletos para las otras tribunas.



Además, se tendrá la promoción del 50% de descuento en los carnés de socios, siempre y cuando adquieran los abonos de la Copa Libertadores de América.







PORTUGAL ENSAYA DOS EQUIPOS DIFERENTES



REDACCIÓN CENTRAL



Wilstermann cayó por 2-0 en su primer partido amistoso ante la selección Sub-20, cotejo en el que el estratega aviador Miguel Ángel Portugal ensayó dos equipos totalmente diferentes.



En el primer tiempo ingresaron Arnaldo Giménez, en el arco; Alejandro Meleán, Alex Silva, Sebastián Reyes y Óscar Vaca, en la defensa; Carlos Melgar, Moisés Villarroel, Víctor Hugo Melgar y Miguel Ángel Bengolea, en el mediocampo; Bruno Miranda y Gilbert Álvarez en el ataque. Este once cayó por 1-0.



En los otros 45 minutos, Portugal alineó a Hugo Suárez, en el arco; Ramiro Ballivián, Ronny Montero, Edward Zenteno y Shelton Cordero, en la defensa; Sebastián Galindo, Jorge Ortiz, Fernando Saucedo, Ariel Nuñez, en el medio sector; Cristian Chávez como enganche, y Lucas Gaucho en el ataque. Este equipo también cayó por 1-0.



Entre tanto, Ricardo Pedriel, Serginho, Juan Pablo Aponte y Omar Morales realizaron trabajo diferenciado.



El cuadro aviador aún no confirmó al siguiente rival para el cotejo amistoso del domingo. Se habla del club San José como la opción más probable.