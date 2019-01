The Washington Post: Padrino López solicitó a Maduro su renuncia





10/01/2019 - 07:40:46

El Nacional.- Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, le solicitó a Nicolás Maduro la renuncia al cargo de presidente de la República, revelaron fuentes de inteligencia de Estados Unidos a The Washington Post.



La presunta solicitud habría sido realizada durante el mes de diciembre, de acuerdo con las fuentes del periódico estadounidense.



Durante la conversación entre Padrino y Maduro, el militar supuestamente habría amenazado con renunciar a su cargo de ministro de la Defensa si el mandatario no abandonaba el poder, reseñó The Washington.



Expertos aseguran que es poco probable, en el futuro inmediato, un escenario en el cual funcionarios militares intervengan para entregar el poder a un líder de oposición.