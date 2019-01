Maduro inaugura poder absoluto en Venezuela







10/01/2019 - 07:39:34

El Diario.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, asumirá hoy un segundo mandato de seis años en Venezuela, con una sombra de ilegitimidad que presagia más aislamiento internacional, en la peor crisis económica en la historia reciente del país petrolero.



Maduro, de 56 años, jurará ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) –y no frente al Congreso, único poder no oficialista–, tras ser reelegido el 20 de mayo de 2018, en comicios boicoteados por la oposición, que denunció un fraude, y desconocidos por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea (UE) y 12 países latinoamericanos.



A excepción de México y respaldado por Estados Unidos, el Grupo de Lima, integrado por 14 países americanos, instó el pasado viernes a este mandatario socialista a no posesionarse y a transferir el poder al Parlamento, lo que Caracas consideró una “incitación a un golpe de Estado”.



Para el diario el Comercio de Perú, al clima internacional adverso se suma la desesperanza de quienes culpan a Maduro por la ruina del otrora próspero país.



Sus adversarios han hecho casi todo para desplazarlo: protestas que dejaron unos 200 muertos, un intento de referéndum revocatorio, diálogos y han promovido sanciones internacionales.



Pero hoy están en lucha por el liderazgo y sus principales dirigentes están presos, inhabilitados o en el exilio. Además, el Parlamento fue sustituido en la práctica por la ultrapoderosa Constituyente, pues el TSJ lo declaró en desacato y anula sus decisiones.



Solo los aliados ideológicos de Maduro: Bolivia, Cuba, Nicaragua y El Salvador estarán en el acto de asunción de mando



Evo Morales que fue gratificado con muchas distinciones del chavismo, (entre ellas, la asociación de diez universidades que lo nombraron Doctor Honoris Causa); ayer a su arribo a Caracas defendió la “legitimidad” del nuevo mandato de su aliado político y aseguró que su presencia en ese país es “representando a todo el pueblo boliviano”.



“Vengo a nombre del pueblo boliviano a acompañar la asunción del nuevo mandato del hermano presidente Maduro”, dijo.