Usuario fantasma del RUAT desvía ingresos de la Alcaldía de Sacaba







10/01/2019 - 07:38:18

Opinión.- La Alcaldía de Sacaba a través de una auditoría interna reveló que una red de corrupción operaba en el municipio con el propósito de apropiarse indebidamente de dinero proveniente del Registro Único para la Administración Tributaria (RUAT). En su momento, los involucrados ejercían la función pública en la Alcaldía, incluso uno de ellos era miembro del directorio nacional del RUAT.



El alcalde de Sacaba, Humberto Sánchez, señaló que siete funcionarios fueron destituidos, después de que detectaran las irregularidades. Explicó que operaban a través de un “funcionario fantasma” para manipular el sistema informático del RUAT y alterar los montos de deudas por impuestos de vehículos. “Digamos que un vecino debe pagar por su motorizado 1.000 bolivianos, pero en vez de que esa cantidad ingrese a cajas, entraba tan solo 100”. También se modificaron las características de motorizados para alterar deudas.



La directora jurídica del municipio, Graciela Fernández, complementó que la auditoria “especial” rebotó los nombres de los funcionarios que tienen acceso al sistema RUAT, puesto que su función así lo demanda. Sin embargo, entre ellos, se halló a una persona de iniciales J.Hernández P. que no era servidor de la Alcaldía. “Se realizó el cruce de información con Recursos Humanos y esa identificación (J.H.P.) no figuraba entre el personal de la institución”.



Acotó que el “funcionario fantasma” realizó al menos 100 trámites desde el RUAT. Aclaró que la auditoría se hace cada año, en este caso, corresponde a 2017. Aunque, Sánchez, inicialmente indicó que la presunta red de corrupción estaría operando desde hace más de cuatro años. “Este funcionario fantasma estaría manipulando la información desde 2014. Vamos a seguir con el proceso hasta que se dé con los responsables para que sean sancionados”.



Sobre el “funcionario fantasma”, Fernández dijo que solicitaron infomación al RUAT (institución pública descentralizada, de alcance nacional), en La Paz, para conocer cuándo se habilitó la cuenta de ese usuario y el manejo de los trámites. “Se hará un peritaje informático para establecer, incluso, la dirección IP (protocolo de internet) de las computadoras que se han usado para realizar los trámites. La Fiscalía y el investigador del caso están avanzando, estamos en una primera etapa”.



Sánchez acotó que pidieron los reportes de La Paz. Adelantó que el exdirector de Ingresos Municipales de la Alcaldía de Sacaba, de iniciales, J.C.J.C. era parte del directorio del RUAT (nacional). “No hay un informe claro de cómo operaban (...). Hay un directorio en La Paz y dentro de esa instancia estaba el Director de Ingresos del municipio”.



Este medio de comunicación se contactó con la directora ejecutiva del RUAT, Nancy Cinthia Bolaños, quien evitó referirse al proceso, argumentando la importancia de “no entorpecer la investigación”.



Sánchez denunció ante el Ministerio Público y prometió seguir el caso.



FUNCIONARIOS Los exfuncionarios implicados son: J.C.J.C. exdirector de Ingresos Municipales (estuvo al menos siete años en el municipio) y I.R.V., el exjefe de Sistemas de la Alcaldía de Sacaba.



Además, de L.V.C., L.A.R. y J.P., exfuncionarios de la unidad de Sistemas. “No realizaban trámites, pero se los involucró por presunta cooperación al entonces Jefe de Sistemas”, indicó Fernández.



También son investigados C.R.I. y O.C. Los denunciados trabajaban en la unidad de Ingresos Municipales, pero cuando se reveló las irregularidades ya no eran funcionarios. Sin embargo, sus cuentas en el sistema RUAT estaban siendo utilizadas para realizar trámites.



DELITOS La Alcaldía identificó cinco delitos: manipulación informática, conducta antieconómica, falsedad ideológica, incumplimiento de deberes, y uso indebido de influencias.



6 Meses



La Alcaldía de Sacaba identificó que una red de corrupción operaba en el municipio con participación de funcionarios, hace más de seis meses.



Se evidenció que los exfuncionarios ingresaban al RUAT y modificaban de los vehículos sus características, su antiguedad y alteraban su deuda impositiva, con el fin de apropiarse de dineros.