Ecuador no enviará a ninguna autoridad para la investidura de Maduro y anunció el retiro de su embajador





09/01/2019 - 23:31:15

Infobae.- El Gobierno de Ecuador no enviará a ninguna autoridad a Caracas para la ceremonia de investidura del nuevo mandato del dictador venezolano, Nicolás Maduro, y ordenó el retiro del embajador de su país, aunque ratificó que la crisis en Venezuela debe ser resulta internamente en esa nación.



"Hemos decidido, como Gobierno, no enviar delegación oficial, para el evento de asunción del mando del 10 de enero", cuando Maduro prevé asumir su segundo mandato presidencial, informó el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, en un mensaje a la nación transmitido por radio y televisión.



Además, Moreno, insistió en su posición que "la crisis venezolana debe ser resuelta internamente, mediante el diálogo y la reconciliación, por medios pacíficos y democráticos, con respeto irrestricto a los derechos y, siempre, con amplias garantías para la observación internacional".



El mandatario ecuatoriano además reclamó por las críticas que ha recibido de autoridades venezolanas por su posición crítica sobre la situación en Venezuela y por el inusitado flujo migratorio de ciudadanos de ese país.



"Por haber señalado reparos en temas de Derechos Humanos, respecto de las causas de la gran emigración venezolana, por ser solidarios, por recibir con los brazos abiertos a nuestros hermanos venezolanos, por compartir territorio, empleo, educación y salud, recibimos gratuitamente injurias", sostuvo.



Esa situación ha llevado al Gobierno de Ecuador a retirar al embajador en Caracas, agregó Moreno quien, en anteriores ocasiones, ha ratificado su posición de no intervenir en asuntos internos de otros países.



"Recibimos gratuitamente injurias por parte de la autoridad oficial que nos obligaron a retirar a nuestro embajador de Caracas", indicó Moreno



Sin embargo, dejó en claro que "la protección internacional de los derechos humanos es una obligación legal y ética. No es una intervención en asuntos internos de otros países".



"Solo los venezolanos pueden resolver sus desencuentros históricos", apuntó el mandatario ecuatoriano al señalar que "otros países latinoamericanos, que sufrieron graves crisis, alcanzaron la paz a través de entendimientos democráticos".



Por ello, se preguntó: "¿Por qué no puede ocurrir lo mismo en la hermana Venezuela?".