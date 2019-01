Maduro da 48 horas al Grupo de Lima para rectificar su postura sobre su nuevo mandato







09/01/2019 - 18:35:42

RT.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fijó un plazo de 48 horas para que los doce gobiernos que conforman el Grupo de Lima modifiquen sus pronunciamientos sobre la situación interna venezolana.



"Le hemos dado 48 horas al Grupo de Lima para que rectifique su política intervencionista", manifestó el mandatario venezolano en una rueda de prensa internacional realizada este miércoles en el Palacio de Miraflores, sede del Gobierno de eses país, en Caracas.



El jefe de Estado venezolano aseveró que su país adoptará las "medidas más crudas y enérgicas que pueda tomar un Gobierno en defensa de la dignidad, soberanía e integridad" si la agrupación de cancilleres adversos a su Administración, surgida en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA), no rectifica su posición sobre la legitimidad de su nuevo mandato, que se inicia este 10 de enero.



Previamente, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, entregó notas de protesta a los representantes diplomáticos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú "en rechazo de la intervención en los asuntos internos [de Venezuela] del Grupo de Lima".



El Grupo de Lima emitió un documento el pasado viernes donde tildó de "ilegítimo" el nuevo periodo presidencial de Maduro y lo instó a no asumir la primera magistratura.

"Es inaceptable"



Maduro calificó como "inaceptable" el texto del Grupo de Lima donde cataloga de "violación de los derechos soberanos" la "interceptación" hecha a dos buques de investigaciones sismológicas de la petrolera ExxonMobil, el pasado 22 de diciembre, en "la zona económica exclusiva de la República Cooperativa de Guyana".



"Si no rectifican su posición sobre el mar jurisdiccional venezolano y su pretendida posición de entregarlo, tomaremos las medidas más crudas y enérgicas en defensa de los intereses nacionales", aseveró el mandatario.



La afirmación hecha por la agrupación de cancilleres que adversa a Maduro fue desmentida el pasado martes por el Gobierno venezolano, que presentó dos audios de transmisión de la Armada Nacional Bolivariana donde se demuestra que los barcos no fueron abordados y que se retiraron una vez que las autoridades les advirtieron que se encontraban en aguas jurisdiccionales de Venezuela.



"Sedición en la Asamblea Nacional"



Por otro lado, el presidente venezolano afirmó que no se descarta que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) tome medidas contra la Asamblea Nacional (AN) en desacato, a la que acusó de preparar un golpe de Estado.



"Le he dado instrucciones a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, para que estudiemos el decreto constituyente y procedamos a tomar medidas ante el intento de golpe de Estado que pretenden imponer en Venezuela".



Explicó que la plenipotenciaria ANC está revisando la "conducta conspiradora y golpista" de la AN, que apoyó el comunicado emitido por el Grupo de Lima y que ha tildado de "ilegítimo" a Maduro.

Posible adelanto de parlamentarias



"No puedo adelantar nada pero no está descartado que el poder constituyente tome medidas radicales contra un intento de sedición y de golpe", afirmó.



"Si la ANC decidiera adelantar las elecciones del parlamento, iríamos todos a elecciones. Ojalá no sea necesario y esperamos a 2020", cuando corresponden los próximos comicios legislativos.



El pasado martes durante la sesión de la ANC se aprobó un decreto sobre la voluntad de Venezuela de "hacer respetar su soberanía" y se ordenó investigar a quienes se "plieguen a la declaración del Grupo de Lima" por considerarlos "traidores a la patria".



"Es una ridiculez"



Durante la rueda de prensa, el presidente venezolano expresó que la medida de la Superintendencia de Migraciones de Perú de prohibir su entrada al país andino era "una ridiculez".



"Me parece que la decisión del Gobierno de Perú es una ridiculez, es una estupidez, no tiene ningún efecto", manifestó.



"América Latina no está para prohibir la entrada de nadie ni hacer muros, está para dialogar, para que podamos circular libremente por nuestros países", agregó.



Maduro dijo que su homólogo peruano, Martín Vizcarra, debería haberlo llamado para "establecer un diálogo". "Ellos quieren imponerse, se les sale por todos lados la arrogancia, la prepotencia, el racismo", afirmó.



Recientemente el canciller peruano, Néstor Popolizio, informó que además tenían prohibición de entrada a su país los funcionarios de la Administración de Maduro y sus familiares.