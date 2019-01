La polémica medida de un alcalde chileno que busca imponer un toque de queda para menores de edad







09/01/2019 - 18:30:13

RT.- Una iniciativa política que busca que los niños y niñas menores de 14 años no puedan circular solos después de la 1 de la mañana por las calles de Quilpué (Chile), a partir del próximo mes de marzo, ha generado controversia en esta ciudad.



Sin embargo, esta información generó tanto rechazo en distintos sectores sociales y políticos que el alcalde local, Mauricio Viñambres, debió salir a aclarar en qué consistía la medida que impulsa. "Lo que estamos diciendo es que la persona adulta se haga cargo del menor", dijo.



"Lo que queremos es que haya una norma, una ordenanza, en ese marco de la ley, no vamos a detenerlos, la pregunta que tenemos que hacer es: ¿qué hace un niño a las 2 de la mañana o una niña menor de 14 años?", declaró a T13. "Nosotros tomamos una medida, lo llevamos a su casa, eso es lo que queremos aplicar, no lo tomamos detenido", añadió Viñambres.



Por su parte, la titular de la Defensoría de la Niñez, Patricia Muñoz, cuestionó la propuesta. "Nosotros esperamos que una medida de esta naturaleza no se aplique y que, en definitiva, lo que prosperen sean acciones que tiendan a generar mecanismos de protección de niños, niñas y adolescentes", apuntó en rueda de prensa.



Ante esto, el funcionario desmintió que la ordenanza entre en vigencia en marzo. Para ese mes se pretende conformar una comisión redactora y una mesa técnica. "Esto requiere un debate, una conversación, claridad y que la ciudadanía se pronuncie. Es un debate que está y no voy a ser indiferente", subrayó. Asimismo, afirmó que "si es inconstitucional", espera que el Parlamento haga "una reforma en torno a esto" con el objetivo de "proteger a los menores".



El modelo islandés



La ordenanza que se intenta aplicar no es nueva en el mundo. Su inspiración es el programa conocido como "Youth in Iceland", vigente desde el año 1998 en Islandia.



El mismo prohíbe la libre circulación de menores de 16 años que no estén acompañados por una persona mayor a partir de las 10 de la noche en invierno y las 12 de la noche en verano. "La diferencia es que el programa original no castiga mediante leyes ni ordenanzas, sino que involucra a la sociedad apuntando de un cambio cultural", explicó Muñoz.



A su vez, consideró que, como está planteada la medida en Chile, "en ningún caso va a asegurar éxito". "Por el contrario, lo único que hará es restringir derechos", concluyó.