MAS resta credibilidad a convocatoria del Conade porque representa a los partidos neoliberales







09/01/2019 - 17:44:54

La Paz, (ABI).- El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Víctor Borda, restó el miércoles credibilidad a la convocatoria del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) porque, a su juicio, representa a los partidos neoliberales.



"El Conade se ha convertido en una especie de portavoz de los partidos neoliberales, ellos no quieren defender la democracia eso es mentira, más bien creo que el motivo de esta reunión es para intentar generar inestabilidad para no llevar a cabo las primarias", explicó a los periodistas.



El Conade convocó para el 17 de enero a los líderes políticos de oposición para un encuentro nacional en Santa Cruz para unirse en contra del binomio del presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, que fueron habilitados para participar de las inéditas elecciones primarias del 27 de enero próximo.



A contramano, Borda recordó que el Conade intentó en varias ocasiones generar una espiral de violencia, para evitar que el binomio oficialista siga en la carrera electoral, convocatoria que ahora tiene otras aristas, como pedir la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral.



Por su parte, el diputado Edgar Montaño dijo que la posición y los pedidos del Conade muestran que "absolutamente no existe" la defensa de la democracia, sino solo intereses personales.



"Hemos visto que sin ningún tipo de vergüenza los comités cívicos y el Conade se reúnen con los políticos para satisfacer necesidades personales y esta nueva reunión a la que convocan será para analizar qué cargo o espacio político obtendrán en lo posterior", respaldó.