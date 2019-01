Gobierno asegura que el Sistema Único de Salud reforzará al seguro municipal de Santa Cruz







09/01/2019 - 17:31:51

Santa Cruz, (ABI).- El director regional del Sistema Único de Salud (SUS), Gustavo Paredes, aseguró el miércoles que el Sistema Único de Salud (SUS) reforzará el Seguro Gratuito Municipala de Santa Cruz, mediante una norma para la implementación de ese programa, que debe ser aprobada hasta mediados de este mes.



"Tenemos un plazo para presentar el anteproyecto de ley del SUS para poder analizar y debatirlo con ellos, estamos esperando que el Órgano Legislativo organice sus comisiones, (...) hemos quedado de acuerdo que se va a respetar la ley del seguro municipal 308 y que con el SUS se va a reforzar", informó a los periodistas.



Desde hace más de un año, la Alcaldía de Santa Cruz ejecuta en los centros de primer y segundo nivel el Seguro Gratuito, que tiene cerca de 400.000 inscritos, y en la víspera las autoridades ediles han dispuesto no migrar aún los registros de ese beneficio al SUS, en tanto no exista una norma que lo regule.



Según Paredes, esa dificultad será superada pronto con la promulgación de la norma.



Aclaró que no implica que el seguro administrado por el municipio desaparezca, sino que será reforzado por el SUS y seguirá siendo administrado por la Alcaldía, en base a sus recursos.



Entretanto, alrededor de 50.000 personas se han inscrito en la ciudad de Santa Cruz al SUS.