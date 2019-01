La nueva película de Batman ya tendría guión y empezaría su rodaje a finales de año







09/01/2019 - 16:06:23

Perú21.- La nueva película de Batman que prepara Matt Reeves se ha convertido en uno de los proyectos más auspiciosos, y a la vez más difíciles que alista Warner Bros. y DC ya que, constantemente, ha tenido uno que otro problema tanto con su actor principal (Ben Affleck) o el guión de la historia.



Pese a los problemas parece que hay una luz al final del camino, ya que Reeves habría conseguido plasmar sus ideas y terminó el guión de la nueva cinta de Batman, según confirmó The Hollywood Reporter en Heat Vision.



Según el periodista Boris Kyt, de The Hollywood Reporter, el guion de Batman ya está terminado y su rodaje comenzará a finales de año.



"El guion está básicamente acabado, aunque Matt Reeves seguirá revisando y arreglando cosas aquí y allá. He oído que el estudio quiere empezar a rodar en noviembre. Así que digamos que ya casi está listo”, explicó el periodista.



Recordemos que Warner Bros. tiene varios proyectos para este año, que incluye la secuela de Wonder Woman, la cinta en solitario de ‘Harley Quinn’ y el estreno de Shazam!, previsto para este año.