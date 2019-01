Penélope Cruz sobre el rol de la mujer en la sociedad: Todas somos supermujeres, con hijos o no





Perú 21.- Penélope Cruz dio el salto a la fama en Hollywood tras protagonizar varias películas del cineasta español Pedro Almodóvar y acaba de ser nominada al Globo de Oro por su interpretación de Donatella Versace en "American Crime Story".



La actriz española, cuyo camino a la fama estuvo lleno de obstáculos, siempre apostó por el empoderamiento de las mujeres, lo cual se ha visto reflejado en los diferentes personajes que ha interpretado en cada producción para la pantalla grande.



Es por ello que Penélope Cruz ofreció una entrevista a la revista Marie Claire, en la que brindó algunos detalles de su vida y cómo es que esta cambió desde que se convirtió en madre; además, envió un claro y contundente mensaje.



“La maternidad es lo que me ha hecho más feliz", explicó Penélope Cruz que es esposa del también actor español Javier Bardem, con quien tiene dos hijos: Leo (7) y Luna (5). "Hay muchas cosas que me han sorprendido al respecto (de ser mamá)”, agregó.



“Es como una revolución dentro de ti, muy parecido a un animal. El mundo entero se ve diferente (…) Nunca volverás a pensar en ti mismo, y creo que eso es algo muy bueno. Sucede en un segundo”, manifestó Penélope Cruz.



Sobre las exigencias y expectativas de que las madres sean perfectas, Penélope Cruz opinó : “Hay tantos tabúes relacionados con las mujeres. Te das cuenta cuando pasas por todo el proceso, que la sociedad engaña mucho a las mujeres, y también a los hombres”.



“Esta imagen que te da la sociedad es que tienes que ser una ‘supermujer’, que debes salir del hospital en 24 horas, con tacones altos. No, ya eres una supermujer. Todas somos supermujeres, las que tenemos hijos y las que no”, finalizó.