Los zapatos que Kim Kardashian diseñó en honor a Kate Middleton







09/01/2019 - 16:00:28

Kate Middleton y Kim Kardashian tienen más cosas en común de las que pensabas. Ambas son famosas, sus nombres empiezan con "K", tienen tres hijos y todo un imperio detrás. Y mientras probablemente la duquesa de Cambridge no sabe mucho sobre la estrella de reality show, resulta que Kim si está enterada de la vida de la royal e incluso diseñó unos zapatos inspirados en ella.



En 2012, Kim se unió a la empresa de zapatos británica ShoeDazzle para crear un par de tacones en honor a Kate Middleton. Sí, así como lo lees.





"Solo quería desearle a la duquesa de Cambridge un feliz cumpleaños número 30", expresó Kardashian en un video en el que aparece usando un vestido de animal print mientras sostiene el zapato.



"Aquí en ShoeDazzle creamos un zapato especial solo para Kate porque nos encanta su estilo y creemos que cada mujer debería sentirse como una princesa todos los días. Así que puedes obtener "The Duchess" aquí en shoedazzle.co.uk. ¡Feliz cumpleaños!", expresó.



Claramente, 7 años después ya no está disponible el modelo, aunque esperamos que Kim Kardashian esté pensando en un relanzamiento.