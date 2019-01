John Travolta sorprende con nuevo look





09/01/2019 - 15:57:53

Quien.- John Travolta, que este 2019 cumplirá 65 años de edad, decidió cambiar de imagen y sorprendió a sus seguidores rapándose la cabeza.



Desde hace varios años se ha especulado que el actor ha luchado en vano por combatir la alopecia que padece, incluso se dice que antes de optar por este "nuevo look" llevaba un peluquín con el fin de esconder su calvicie.





En 2017, el artista fue denunciado por acoso sexual, y como prueba de este señalamiento, un joven presentó un video del encuentro que sostuvo con Travolta, donde se aprecia la falta de cabello.



Ahora, finalmente John mostró en su cuenta de Instagram su nueva imagen para recibir el año 2019, en ella aparece con su hija Ella Bleu, de 18 años. “Espero que todos hayan tenido un gran año nuevo”, añadió como descripción.



Hasta ahora, más de 140 mil personas han dado like a la nueva apariencia de la estrella de Hollywood.



Ver esta publicación en Instagram I hope everyone had a great New Year! Una publicación compartida de John Travolta (@johntravolta) el 6 Ene, 2019 a las 3:08 PST