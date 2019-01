WhatsApp: Sigue los pasos para desactivar la aplicación sin tener que eliminarla







09/01/2019 - 15:14:38

El comercio.pe.- WhatsApp se ha convertido en la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en el día a día de las personas para comunicarse con otros. Sin embargo, aunque ofrece muchas ventajas, la app puede llegar a ser bastante tediosa para algunos usuarios.



Existen momentos en los que algunos no desean ser detectados o localizados, necesitan un tiempo de tranquilidad o simplemente no estar pendientes del celular para contestar los mensajes. Es por ello que existen algunos pasos concretos para desactivar la aplicación sin desinstalarla.





Una forma sencilla de desactivar WhatsApp es "apagar" los datos de Internet. Sin embargo, algunos desean que solo WhatsApp no funcione y se pueda seguir utilizando los datos de Internet.



Una de las sugerencias es desactivar las notificaciones de la app. Para ello, se debe acceder al menú de ajustes del smartphone, dirigirse a "sonido y notificaciones", seleccionar "notificaciones de aplicaciones", elegir WhatsApp y después desactivar la opción "permitir notificaciones".



Siguiendo estos pasos no se recibirán las notificaciones de la aplicación, pero cuando se ingrese de nuevo se observarán todos los mensajes sin problemas.



Otra de las formas de desactivar WhatsApp temporalmente sin eliminar la aplicación es forzando su detención. Para ello, debe dirigirse a ajustes del teléfono. Ubicar la sección, "aplicaciones", luego seleccionar "WhatsApp" y después acceder a "información de la aplicación". Dentro, se debe seleccionar "forzar detención" para "apagar" la app.



Cabe señalar que al realizar estos pasos se está pausando el funcionamiento de WhatsApp, por lo que se dejará de recibir los mensajes. Aquellas personas que envíen mensajes, les aparecerá que no los recibe el remitente, puesto que solo los recibirá en el momento en que se abra la aplicación de nuevo.