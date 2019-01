Cochabamba: Departamentos de la Villa siguen vacíos a siete meses de iniciar venta







09/01/2019 - 12:52:11

Los Tiempos.- En total, 13 de los 14 bloques de viviendas de la Villa Suramericana están vacíos, pues aún nadie se adjudicó ninguno de los departamentos que fueron puestos a la venta el dos de julio de 2018. Sólo uno de los bloques es utilizado como oficinas de la Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda), informó el asambleísta departamental, Freddy Gonzáles.



La autoridad hizo una inspección a los 672 departamentos ubicados en la zona de La Tamborada, pero encontró casi todo vacío.



“Hemos podido constatar que todos los bloques están vacíos y los departamentos no tienen nada. No hay nadie, a excepción del bloque naranja que está siendo habitado por AEVivienda, como oficinas”, explicó Gonzáles.



Además, se encontró que los departamentos y bloques están sufriendo deterioro por la falta de uso. Casi todos los ambientes están permanentemente cerrados.



“No hay quién limpie o airee los ambientes. Entonces, hay un deterioro. Lo que tememos es que se conviertan en elefantes blancos”, agregó el asambleísta.



Los departamentos de la Villa Suramericana fueron construidos y utilizados durante los Juegos Suramericanos 2018 como residencia para los deportistas. Una vez que se desalojaron, AEVivienda los presentó para ser puestos a la venta, en un inicio como viviendas sociales.



Son 672 departamentos, cada uno de 89,91 metros cuadrados, distribuidos en 14 bloques. Cada uno tiene un costo de 51.100 dólares, pero si se desea adquirir con garaje supera los 55.000 dólares.



En un inicio hubo alta expectativa, pues el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda anunció la venta para familias con escasos recursos, personas con discapacidad y adultos mayores. El día de la apertura al público, había largas filas de interesados, pero la decepción llegó cuando se señaló que las personas debían tener un ingreso mensual de 7.000 bolivianos para acceder.



Hermetismo



Los Tiempos intentó comunicarse con la directora departamental de la AEVivienda, pero no contestó su teléfono. En tanto, el asambleísta indicó que hizo al menos seis solicitudes de informe y hasta ahora ninguna fue respondida.



“Hemos pedido informes sobre el reglamento de vivienda, la regularización de propiedad horizontal, del concepto que se tiene de vivienda social y las listas de las personas interesadas a la fecha, pero no tengo ninguna respuesta”, aseveró.



Además, solicitó que se revierta el convenio entre la Gobernación y la Agencia para recuperar estos bloques. Esto debido a que no se está cumpliendo con el concepto de vivienda social que estipula el documento. El Ministro de Obras dijo tiempo atrás que se trata de comunidades urbanas.



Tres proyectos vacíos. En Cochabamba, hay tres proyectos de viviendas sociales: Villa Suramericana, Pirwa y Bartolina que no se habitan.



COCHABAMBA TIENE TRES



Pirwua en Tolata, Bartolina en Sacaba y Villa Suramericana en La Tamborada son los tres proyectos de viviendas sociales que se tiene en Cochabamba. Sin embargo, pese al paso de los años, aún no se ocupan.



A esto se suma que tienen algunos conflictos por la aprobación de la propiedad horizontal.



Luego de que pasaran semanas sin compradores, pasaron a llamarlas comunidades urbanas.