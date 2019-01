Cochabamba: Gremiales se oponen a mercados y amenazan con sacar al Alcalde







09/01/2019 - 12:48:17

Opinión.- Los comerciantes se oponen a la construcción de nuevos mercados, y aseguran que la propuesta de propiedad de los sitios municipales fue “una mentira” de la gestión municipal del Movimiento Demócrata Social (Demócratas).



El alcalde suplente temporal de Cochabamba, Iván Tellería, recordó que ya existe un proyecto a diseño final del mercado 27 de Mayo, situado en la calle 25 de Mayo y Jordán; y se trabaja en el proyecto de La Pampa, en inmediaciones de la avenida Barrientos.



En la actualidad, los mercados son las zonas más caóticas de la ciudad. El fin de la Alcaldía es contar con nuevas edificaciones, de varios pisos. Tellería dijo que, con el objetivo de ordenar los centros de abasto, su deseo es contar con los proyectos completos el primer semestre de este 2019. Sin embargo, los vendedores sostuvieron que, si la autoridad insiste en esa ejecución, están dispuestos a “sacarla” del cargo.



LA PAMPA El mercado La Pampa tiene más de 8 mil comerciantes, aunque en la Asociación de Comerciantes del Mercado La Pampa (Acomepa), hay 15 mil incluidos los de otros centros de abasto, según el secretario ejecutivo, Ibán Revollo.



El dirigente enfatizó que “es imposible” que la gente deje sus puestos mientras se construye.



“No está consensuado y nunca vamos a tener algo consolidado con proyectos de elevación o construcción. Si el Alcalde ha dicho que hay un proyecto para el mercado La Pampa a diseño final, es mentira. No vamos a permitir que se construya”.



27 DE MAYO El mercado 27 de Mayo cuenta con un proyecto a diseño final desde hace un año y medio. A mediados de 2017, se conoció que, entre otros aspectos, dejaría de ser de una sola planta y en su lugar se construirían cuatro. El centro de abasto, además, contaría con ascensores, escaleras mecánicas y parqueo.



Los comerciantes de este mercado, quienes prefirieron mantener sus nombres en reserva, reiteraron ayer que no conocen los detalles del proyecto al que se refiere la Alcaldía. Dudan de que las autoridades puedan hacer una nueva edificación ahí. “Recién se ha cambiado el piso en septiembre (de 2018)”, dijo uno de ellos.



Sobre este proyecto, Tellería manifestó que ya debía entrar en ejecución, “pero no se replanteó el tema presupuestario”.



El Secretario Ejecutivo de Acomepa aclaró que no es solo una decisión de La Pampa, sino de los miembros del Comité Interinstitucional de Defensa del Comerciante Minorista, que se creó el 8 de diciembre de 2018 con más de 30 mil gremiales de los mercados centrales y zonales de la ciudad. “No vamos a permitir ningún tipo de abuso de esta autoridad”.



Pese a esta situación, el Alcalde manifestó que lo que se pretende, en principio es hacer el cambio de redes de agua y electricidad. Luego se emplazaría una nueva infraestructura.



“Queremos hacer (un mercado) por lo menos de dos pisos, para empezar a dividir los sectores y, si es de tres, mejor. Lamentablemente, la gente no tiene cultura de subir más pisos”.



Aclaró que las mejoras se tienen que hacer en consenso con los comerciantes. Recordó, además, que fueron los mismos comerciantes quienes habrían presentado un “preproyecto” en 2015 al alcalde José María Leyes.



Los dirigentes expresaron molestia, e incluso hicieron advertencias contra el Alcalde. Revollo dijo que la autoridad tendría que buscar un espacio en el centro para edificar mercados y rebuscar ahí a los vendedores de las vías.



“Pero, al pensar en construir dentro de los mercados legalmente establecidos, se va a meter con un hormiguero. Este hormiguero, que está ahora un poco pasivo, lo va sacar al señor Alcalde, si tiene este tipo de proyectos”.



Tellería acotó: “Es una tarea difícil. Todo progreso tiene un costo social. El tema es ordenar, tenemos que organizar”.



LA PROPIEDAD Por otro lado, una de las promesas que hizo el alcalde Leyes para los comerciantes fue la de otorgarles la propiedad de los sitios municipales que ocupan en los centros de abasto.



Los dirigente de Acomepa dijeron ayer que eso fue “una real mentira”. Revollo recordó que la Alcaldía había presentado el proyecto “de asociación pública privada”, pero que era para que los vendedores paguen por la construcción de nuevos mercados. El tema no prosperó.